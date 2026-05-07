После Гитлера — в NASA: как США спасали нацистских ученых после войны

В этот день, 7 мая 1945 года в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском Реймсе, в штаб-квартире американского генерала Дуайта Эйзенхауэра, был подписан акт о безусловной капитуляции Германии. Мир ожидал масштабной охоты на нацистских преступников и наказания для тех, кто строил машину Третьего рейха. Но уже через несколько лет стало понятно: далеко не все люди Гитлера окажутся на скамье подсудимых. Часть бывших нацистских ученых, разведчиков и военных США и западные союзники решили использовать в собственных интересах — в ракетных программах, спецслужбах и новой холодной войне. Фокус выяснил, как после Второй мировой бывшие кадры рейха стали ценным ресурсом для государств-победителей.

Вернер фон Браун: нацистский инженер, который стал символом американского космоса

Во время Второй мировой войны Вернер фон Браун был одним из главных разработчиков ракет V-2 — первой в мире баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Именно эти ракеты Третий рейх использовал для ударов по Лондону и другим городам союзников. В то же время производство V-2 было тесно связано с концлагерями: ракеты собирали на подземном заводе Миттельверк, где работали узники концлагеря Дора-Миттельбау. По оценкам историков, во время строительства и работы комплекса погибли десятки тысяч людей.

Несмотря на это, после капитуляции Германии США решили не отдавать фон Брауна под трибунал. Американские военные прекрасно понимали: в мире начинается новое противостояние — уже не с Гитлером, а с СССР. Именно поэтому Вашингтон запускает секретную программу Operation Paperclip (буквально"скрепка"), в рамках которой в США вывозят сотни немецких ученых и инженеров.

Фон Браун вместе с группой немецких инженеров добровольно сдался американским войскам весной 1945 года. Для США это была настоящая находка: человек, создавший самую опасную ракету Третьего рейха, мог помочь Вашингтону выиграть будущую технологическую войну против СССР. Уже вскоре фон Брауна и его команду тайно перевезли в США.

Сначала немецкие специалисты работали на полигоне Форт-Блисс в штате Техас, где американские военные изучали технологии V-2 и проводили первые испытания трофейных ракет. Часть компонентов и документации США буквально вывезли из Германии вагонами еще до того, как до них добрались советские войска. Американцы прекрасно понимали: если эти технологии получит Москва, баланс сил после войны может резко измениться.

Впоследствии фон Брауна перевели в Гантсвилл, штат Алабама, где он стал одним из ключевых разработчиков американской ракетной программы. Именно там вокруг его команды фактически выросла новая американская ракетная индустрия. Бывший инженер Третьего рейха начал работать уже не на Гитлера, а на армию США и будущее NASA.

После запуска советского спутника Sputnik в 1957 году Вашингтон охватила паника: США начали проигрывать космическую гонку. И именно тогда фон Браун превратился в одну из главных научных звезд Америки. Его команда участвовала в создании ракеты Jupiter-C, которая вывела на орбиту первый американский спутник Explorer 1, а позже — в разработке сверхтяжелой ракеты Saturn V. Именно она в 1969 году доставила астронавтов миссии Apollo 11 Moon Landing на Луну.

В США фон Браун стал почти медийной знаменитостью. Он давал интервью, появлялся на телевидении, сотрудничал с Walt Disney над популяризацией космической программы и фактически стал одним из символов американской мечты о покорении космоса. Для многих американцев он был гениальным ученым, который помог победить СССР в космической гонке.

Впрочем, параллельно росла и другая дискуссия. Историки и правозащитники напоминали: ракеты V-2, которые сделали фон Брауна знаменитым, производились с помощью рабского труда узников концлагерей. По разным оценкам, во время строительства и работы подземного комплекса Миттельверк погибли десятки тысяч людей — больше, чем от самих ударов V-2 по Британии. Сам фон Браун после войны утверждал, что был сосредоточен только на технической работе, однако вопрос о том, насколько хорошо он знал о масштабах преступлений, остается предметом споров до сих пор.

Райнхард Гелен: разведчик Гитлера, ставший союзником США

Во время Второй мировой войны Райнгард Гелен возглавлял одно из важнейших направлений немецкой военной разведки — Fremde Heere Ost ("Иностранные армии Востока"), структуру, которая отвечала за сбор информации о Советах. Его аналитики изучали численность Красной армии, передвижения войск, советскую промышленность и потенциал СССР в будущей войне. Фактически Гелен был одним из главных экспертов Третьего рейха по Советскому Союзу.

В конце войны, когда поражение Германии уже было очевидным, Гелен понял: главным врагом Запада вскоре станет не нацизм, а Москва. Именно поэтому он начал готовить себе "страховку" на послевоенный период. Перед капитуляцией Гелен приказал спрятать архивы немецкой разведки в контейнерах в Баварских Альпах. В этих документах содержались годы наблюдений за СССР, агентурные данные и аналитика по советской армии.

В мае 1945 года Гелен добровольно сдался американским войскам. Во время допросов он предложил США сделку: доступ ко всей немецкой разведывательной сети и архивам в обмен на сотрудничество и защиту. Для Вашингтона это стало чрезвычайно ценным предложением. На тот момент американская разведка имела очень ограниченное понимание того, что происходит внутри СССР, а холодная война уже начинала набирать обороты.

Американцы согласились. Уже в 1946 году при поддержке США была создана так называемая "Организация Гелена" — полутайная спецслужба, которая финансировалась американцами и работала фактически в интересах будущего противостояния с СССР. В структуру вошли десятки бывших офицеров немецкой разведки, а иногда — люди с нацистским прошлым и связями с СС.

"Организация Хелена" стала одним из главных источников информации Запада о Советском Союзе в первые годы холодной войны. Сам Гелен активно убеждал американцев, что СССР готовится к масштабной экспансии в Европе, а потому Запад должен срочно усиливать разведку и оборону.

В 1956 году структура Гелена официально превратилась в Федеральную разведывательную службу Западной Германии — BND, которую он и возглавил. Фактически бывший генерал разведки Гитлера стал руководителем новой спецслужбы союзника НАТО.

Впрочем, деятельность Гелена годами оставалась предметом скандалов. Критики обвиняли США в том, что в борьбе против коммунизма они закрыли глаза на прошлое многих сотрудников его организации. Историки также отмечали, что советская разведка смогла глубоко проникнуть в структуры Гелена, из-за чего часть операций Запада оказалась проваленной.

Клаус Барби: "мясник Лиона", которого скрывали после войны

Клаус Барби был одним из самых жестоких офицеров СС в оккупированной Франции. Во время Второй мировой войны он возглавлял гестапо в городе Лион и отвечал за борьбу с французским сопротивлением. Именно Барби организовывал аресты, пытки и депортации участников подполья, еврейских семей и гражданских, которых подозревали в помощи движению сопротивления. Из-за особой жестокости он получил прозвище "мясник Лиона".

Одним из самых известных преступлений Барби стало преследование лидера французского сопротивления Жана Мулена. В 1943 году Мулена арестовали люди Барби, после чего его жестоко пытали. Вскоре он умер от полученных травм. Для Франции Жан Мулен стал символом сопротивления нацизму, а имя Барби — символом оккупационного террора.

Кроме этого, Барби был причастен к депортации еврейских детей из приюта в Изье. В 1944 году по его приказу 44 ребенка и нескольких взрослых вывезли в концлагеря, где большинство из них были убиты. Именно этот эпизод впоследствии станет одним из ключевых во время суда над Барби.

После капитуляции Германии Франция требовала ареста Барби как военного преступника. Но начало холодной войны изменило правила игры. Американская контрразведка CIC (Counter Intelligence Corps) решила использовать Барби как информатора и специалиста в борьбе против коммунистических сетей в послевоенной Европе. Американцев интересовали его контакты, агентура и знания об антикоммунистическом подполье.

Когда французские власти начали настаивать на его выдаче, американцы помогли Барби избежать ареста. Через так называемые "крысиные тропы" — сеть маршрутов для бегства бывших нацистов — его переправили в Южную Америку. В 1951 году Барби оказался в Боливии под новым именем — Клаус Альтман.

Там он прожил десятилетия. По данным историков и журналистских расследований, Барби сотрудничал с местными военными режимами, консультировал спецслужбы и мог участвовать в подготовке репрессивных операций против оппозиции. Его также связывали с торговлей оружием и поддержкой ультраправых антикоммунистических структур в Латинской Америке.

В течение многих лет Барби фактически жил открыто, несмотря на то что о его прошлом знали журналисты, историки и спецслужбы. Лишь в начале 1980-х после смены власти в Боливии его удалось арестовать и экстрадировать во Францию.

Суд над Барби в 1987 году стал одним из самых громких процессов после Нюрнберга. Его признали виновным в преступлениях против человечности и приговорили к пожизненному заключению. Во время процесса Франция фактически заново пережила травму оккупации, а дело Барби стало символом того, как после Второй мировой часть нацистских преступников десятилетиями избегала наказания из-за интересов спецслужб и политики холодной войны.

Отто Скорцени: диверсант Гитлера, который после войны работал на различные спецслужбы

Отто Скорцени был одним из самых известных диверсантов и спецназовцев Третьего рейха. Высокий, харизматичный офицер СС со шрамом на лице стал настоящей "звездой" нацистской пропаганды после серии громких спецопераций во время Второй мировой войны. Именно Скорцене Адольф Гитлер доверял самые сложные диверсионные миссии.

Наибольшую известность Скорцени получил в 1943 году после операции по освобождению итальянского диктатора Бенито Муссолини. После того как Муссолини отстранили от власти и арестовали, немецкий спецназ под командованием Скорцени провел рискованную операцию в горах Гран-Сассо в Италии. Десант на планерах без единого выстрела захватил отель, где удерживали Муссолини, после чего его эвакуировали самолетом. Эта операция сделала Скорцени международно известным и превратила его в одного из главных героев нацистской пропаганды.

Позже Скорцени руководил диверсионными операциями против союзников, в частности во время Арденнской операции 1944 года. Тогда немецкие спецгруппы, переодетые в форму американских солдат, проникали в тыл союзников, распространяли дезинформацию и пытались вызвать хаос среди войск США. Именно после этого на Западе за Скорцени закрепилась репутация "самого опасного диверсанта Гитлера".

После войны Скорцени попал в американский плен и предстал перед судом за использование формы противника во время боевых операций. Однако его оправдали, а уже в 1948 году он сбежал из лагеря для интернированных. По одной из версий, побегу могли поспособствовать бывшие офицеры СС или симпатики из числа западных спецслужб.

После этого Скорцени поселился сначала в Испании, где режим Франко стал прибежищем для многих бывших нацистов, а затем активно работал как военный консультант и посредник в международной торговле оружием. Его имя регулярно появлялось в связи с различными спецслужбами, ультраправыми сетями и антикоммунистическими структурами времен холодной войны.

Наиболее противоречивой частью биографии Скорцени стали его возможные контакты с Моссадом. В 1960-х годах Израиль был серьезно обеспокоен тем, что в Египте над ракетной программой работают немецкие ученые, часть из которых ранее сотрудничала с Третьим рейхом. По данным журналистских расследований и ряда историков, Моссад мог завербовать Скорцени для получения информации об этих специалистах и египетской военной программе.

По одной из версий, Скорцени даже помогал с ликвидацией или запугиванием немецких ученых, работавших на Египет. В то же время часть историков призывает осторожно относиться к отдельным деталям этой истории, поскольку значительная часть информации базируется на мемуарах и косвенных свидетельствах.

История послевоенного использования бывших нацистов до сих пор остается одной из самых противоречивых страниц 20 века. Для США и союзников это часто объясняли "необходимостью" — борьбой с СССР, гонкой вооружений и страхом проиграть холодную войну. Именно благодаря немецким специалистам Запад получил новые ракеты, разведданные и технологии. Но в то же время это поставило мир перед сложным моральным вопросом: может ли государство закрывать глаза на военные преступления, если человек приносит стратегическую пользу. И даже спустя десятилетия однозначного ответа на этот вопрос так и не появилось.