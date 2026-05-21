Кучма, Янукович, Путин: политические заказы, которые не доказаны, но очевидны

Сегодня, 21 мая, Георгию Гонгадзе могло бы исполниться 57 лет. Но уже четверть века его имя остаётся символом одного из самых громких политических убийств в истории Украины. Смерть Гонгадзе стала точкой невозврата для страны — но далеко не единственным резонансным убийством, которое могло повлиять на ход истории. Фокус вспомнил самые громкие политические убийства по обе стороны границы и выяснил: действительно ли одна смерть способна изменить ход истории или один лидер — не воин.

Оппозиционный журналист, главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе, был похищен в Киеве 16 сентября 2000 года. Его обезглавленное тело было обнаружено через полтора месяца в лесу под Киевом.

В ноябре 2000 года разразился "кассетный скандал". Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал аудиозаписи, сделанные в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы майором ГСО Николаем Мельниченко. На них голос, похожий на голос президента, отдаёт указания "разобраться" с журналистом и обсуждает способы скрыть преступление. Скандал спровоцировал масштабные акции протеста "Украина без Кучмы".

Но, тем не менее, в ходе расследования убийства рассматривалась масса версий, в том числе и бытовые. Подозревали самых разных людей, в том числе и криминальных авторитетов тех лет. При этом за кадром оставалось то, что Георгий Гонгадзе расследовал коррупцию в высших эшелонах украинской власти. Как основатель интернет-издания, он публиковал материалы, которые вскрывали злоупотребления и незаконные финансовые схемы, в которых были вовлечены высокопоставленные чиновники, включая президента Кучму и его ближайшее окружение.

Только спустя годы были установлены прямые исполнители — сотрудники милиции: Валерий Костенко, Николай Протасов, Александр Попович и их начальник, генерал Алексей Пукач, который, по показаниям сообщников, лично душил журналиста. В 2008 году трое соучастников получили сроки от 12 до 13 лет. А генерал Пукач скрывался почти 6 лет, пока его не нашли в одном из сёл на Житомирщине. Его приговорили к пожизненному заключению в 2013 году. На суде Пукач прямо заявил, что заказчиками убийства были президент Кучма, глава его администрации Владимир Литвин и министр внутренних дел Юрий Кравченко (который позже покончил с собой). Сам Кучма последовательно отрицает причастность и называет преступление "операцией ФСБ".

Несмотря на то, что организаторы преступления так и не были официально названы, "дело Гонгадзе" стало точкой невозврата, подорвавшей доверие к власти, и одной из ключевых предпосылок Оранжевой революции 2004 года.

Элитные разборки середины 90-х

Украина пережила несколько волн политических убийств. До убийства Георгия Гонгадзе, которое дало толчок революции и смене власти, была серия "элитных разборок".

В 1996 году депутат Верховной Рады и влиятельный бизнесмен Евгений Щербань был расстрелян прямо на лётном поле Донецкого аэропорта по возвращении из Москвы. Вместе с ним погибли его жена и двое сопровождающих. Это одно из самых расследованных дел: исполнители получили пожизненные сроки, но личность заказчика так и не была названа официально. Позже подозрения падали на премьер-министра Павла Лазаренко, а также в организации заказного убийства подозревали и Юлию Тимошенко. По версии следствия, мотивом мог стать конфликт бизнес-интересов вокруг корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Но сама Тимошенко это категорически отрицала.

В 1998 году общественность всколыхнуло убийство "отца украинской гривны", бывшего главы Нацбанка Вадима Гетьмана, которого расстреляли в лифте его дома в Печерске. Гетьман не любил охрану, чем воспользовались киллеры. Исполнителя нашли случайно в 2021 году — им оказался участник "банды Кушнира". Прямых доказательств заказчика нет. В 2012–2013 годах Генеральная прокуратура Украины заявляла, что средства для оплаты работы киллеров, совершивших убийство Гетьмана, якобы поступали от структур Павла Лазаренко, с которыми была тесно связана Тимошенко.

К странным обстоятельствам гибели можно отнести убийство бывшего мэра Харькова и главы Администрации президента Украины Евгения Кушнарёва в 2007 году на охоте. Его смертельно ранил в живот один из его друзей — Дмитрий Завальный, заместитель директора завода "Точприбор". Гибель квалифицировали как несчастный случай, но злые языки твердили, что за его гибелью якобы стоит Виктор Янукович. Евгений Кушнарёв мешал руководству "Партии регионов" (Виктору Януковичу и Ринату Ахметову) из-за своих амбиций и популярности как среди однопартийцев, так и среди народа.

Смерти на Майдане и за его пределами

Всплеск убийств по политическим мотивам в Украине наблюдался во время и после событий на Майдане Независимости в 2013–2014 годах. Речь идёт о подавлении мирных акций протеста, которые были вызваны отказом власти подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Государство официально признало погибших активистов Майдана политическими жертвами. Статус "Героев Небесной Сотни" был присвоен им именно за их гражданскую позицию и борьбу за демократические ценности.

В 2014 году крымскотатарский активист Решат Аметов стал первой жертвой российской оккупации в Крыму. Его похитили силовики (так называемая "самооборона Крыма") прямо во время одиночного пикета с флагом Украины. Тело нашли со следами пыток.

Возле собственного дома в Киеве на улице Дегтярёвской в 2015 году был застрелен писатель и журналист, известный пророссийской позицией и резкой критикой украинского национализма, Олесь Бузина. Подозреваемые (Андрей Медведько, Денис Полищук) были задержаны, но позже освобождены. Предполагаемый организатор Евгений Карась был задержан и тут же отпущен. Дело заморожено.

А в 2016 году в Киеве погиб во время взрыва автомобиля журналист Павел Шеремет. Он работал в "Украинской правде" — издании, которое публиковало острые антикоррупционные расследования. Автомобиль, в котором погиб Шеремет, принадлежал его гражданской супруге Алёне Притуле — главному редактору издания. По этой версии, убийцы могли охотиться именно на неё. К тому же, Притула работала плечом к плечу с Гонгадзе и даже последней видела его живым. Подозреваемыми стали военный медик, волонтёр и музыкант, что вызвало широкий общественный резонанс. Вина их не доказана, дело приостановлено из-за войны. Исполнители и заказчики не установлены.

Херсонская чиновница и антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк в 2018 году получила 40% ожогов тела серной кислотой и скончалась через 3 месяца. Следствие доказало, что нападение было заказным и политически мотивированным (борьба с коррупцией). Организатор — бывший помощник депутата — получил 6 лет, а исполнители — от 3 до 5 лет.

Последние смерти политиков из разных лагерей

Но и после полномасштабного вторжения России в Украину убийств по политическим мотивам избежать не удалось. Два из них произошли во Львове. В прошлом году от пулевых ранений в спину на улице погиб Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады, один из лидеров Евромайдана и "Оранжевой революции". Киллер поджидал политика, замаскировавшись под курьера службы доставки. Им оказался львовянин Михаил Сцельников, отец военнослужащего, пропавшего без вести в 2023 году под Бахмутом. Согласно данным следствия, россияне шантажировали Сцельникова информацией о местонахождении сына. Но при этом в суде он говорил следующее: "Это месть лично украинским властям… Да, я признаю, я его убил и хочу проситься, чтобы меня обменяли на пленных, чтобы я мог уехать и найти тело своего сына… Парубий был рядом. Будь Пётр, был бы Пётр".

А годом ранее была убита известная языковедка, бывшая народная депутатка Украины Ирина Фарион. Злоумышленник подстерёг её у дома и смертельно ранил выстрелом в голову. Подозреваемого задержали, идёт судебный процесс. Александр Зинченко не признаёт своей вины, поэтому дело тянется уже более года, и мотивы преступления так и не установлены.

Ну и сегодня ровно год, как в Испании был убит бывший народный депутат и глава Администрации президента Андрей Портнов. По одной из версий, Портнова убили из-за его борьбы со структурами, связанными с Демпартией США и ЕС, за его критику внешнего управления Украиной. А по данным некоторых СМИ, он передавал информацию о них окружению Трампа. Во-вторых, подозревают, что за этим может стоять Пётр Порошенко: Портнов активно помогал в расследовании дела о "10 чемоданах кэша из Москвы", которое могло уничтожить политическую карьеру экс-президента.

Как в России убивали журналистов и оппозиционеров

В России не меньше было убито известных политических и общественных деятелей, которые могли бы изменить не только историю страны, но и мира. И, возможно, именно сегодня в Украине не шла бы кровопролитная война. Если бы был жив журналист и телеведущий Влад Листьев (убитый в 1995 году) или же Анна Политковская (в 2006 году) — обозреватель "Новой газеты", известная своими материалами о войне в Чечне.

Если бы не был расстрелян в упор на Большом Москворецком мосту в нескольких сотнях метров от Кремля экс-вице-премьер и лидер оппозиции Борис Немцов в 2015 году. При том, что его убийство произошло после его призывов к маршу против войны в Украине. Считается, что его физическое устранение напрямую связано с активной антивоенной позицией Немцова и его жёсткой критикой Кремля после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе в 2014 году. Его называли "последним системным оппозиционером", он мешал властям.

Один лидер в поле — не воин: Украина на пороге перемен

По мнению политолога Алексея Якубина, если бы эти люди были сегодня живы, то это не смогло бы глобально повлиять на происходящие процессы, повлиять на ход событий. Одним словом, они тоже не всегда способны поменять историю или поменять движение туда, куда они хотят. Но при этом можно предположить, что если бы не убили Немцова, то он, возможно, возглавил бы оппозиционное направление в России.

"А если мы говорим об Украине, я думаю, что в стране могло многое измениться, если бы в ДТП не погиб Вячеслав Чорновол. К тому же, до сих пор есть те, кто считает, что эта авария была подстроена. Так вот, если бы он был жив тогда, на президентских выборах 1999 года он мог бы с большой вероятностью одержать победу. И это, конечно же, повлияло бы на развитие страны", — отметил политолог в комментарии Фокусу.

По мнению Якубина, громкие убийства, произошедшие уже в нулевые годы и позже, вряд ли могли кардинально изменить ход истории. А вот резонансные смерти девяностых — вполне. Всё дело в так называемой теории бифуркации — моментах, когда общество находится на переломе, а будущее ещё не предопределено окончательно.

По его словам, именно в 90-е Украина находилась в состоянии неопределённости, когда политическая система, элиты и сама траектория развития государства ещё только формировались.

"Тогда многое ещё не было оформлено окончательно, и отдельные личности действительно могли радикально повлиять на будущее страны. Но после девяностых система уже сложилась: появился консенсус элит, процессы стали более устойчивыми, а изменить заданную траекторию стало гораздо сложнее", — считает Якубин.

По мнению политолога, одной из таких ключевых точек бифуркации могла стать смерть Чорновила. Именно поэтому вокруг его гибели до сих пор столько дискуссий — многие считают, что тогда Украина действительно могла пойти по совершенно другому пути развития.

Роль больших личностей, как отмечает политолог, особенно возрастает именно в переходные эпохи. По его мнению, в Украине такой период условно завершился в начале нулевых, когда окончательно сформировался олигархический консенсус и система стала более устойчивой.

Но сейчас страна снова входит в переходный этап — война и кризис старых элитных договорённостей сильно меняют государство.

"Сейчас мы снова живём в переходную эпоху. Олигархический консенсус уже дал крен, плюс война очень сильно меняет страну. И в такие моменты роль отдельных личностей снова может стать определяющей, потому что система опять находится в бифуркационном, переходном периоде", — резюмирует политолог.