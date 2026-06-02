Узник Бастилии, любовник сестры жены и "отец" садизма: кем был Маркиз де Сад

От его фамилии происходит слово "садизм", а его книги до сих пор вызывают скандалы. Но кем на самом деле был Маркиз де Сад — жестоким извращенцем, философом свободы или жертвой собственной репутации? История одного из самых скандальных французов всех времен.

В этот день, 2 июня 1740 года в Париже родился человек, чья фамилия через два века станет медицинским термином. Сегодня имя Маркиза де Сада ассоциируется преимущественно со скандалами, сексуальными девиациями и запрещенными книгами. Однако его жизнь оказалась гораздо интереснее любого романа: он сидел в Бастилии, чуть не попал под гильотину во время Французской революции, пережил несколько режимов и даже повлиял на развитие современной психологии и литературы.

Человек, который подарил миру слово "садизм"

Сегодня слово "садизм" давно оторвалось от своего автора и стало частью повседневной речи. Однако мало кто знает, что термин появился лишь спустя несколько десятилетий после смерти Маркиза де Сада. В 1886 году немецкий психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг использовал фамилию французского аристократа для описания склонности получать удовольствие от причинения страданий другому человеку. Именно после выхода его знаменитого труда Psychopathia Sexualis слово "садизм" вошло в медицинскую литературу, а впоследствии и в словари всего мира.

Відео дня

Однако сам де Сад вряд ли согласился бы с таким определением. В своих произведениях он гораздо больше писал не о насилии как таковом, а об абсолютной свободе человека от религии, морали, законов и общественных ограничений. Для 18 века это звучало почти как политический манифест. Его персонажи постоянно бросают вызов церкви, государству и устоявшимся нормам, из-за чего многие современники считали автора не столько развратником, сколько опасным бунтовщиком.

Интересно, что большинство людей, которые называют де Сада "величайшим извращенцем в истории", никогда не читали его книг. Даже во Франции при жизни писателя его произведения распространялись преимущественно подпольно. Часть рукописей была запрещена, а некоторые работы печатались анонимно. Многие его современники знали об авторе лишь по слухам и полицейским рапортам.

Репутацию де Сада в значительной мере сформировали два громких скандала. В 1768 году его обвинили в жестоком обращении с нищенкой Роз Келлер. Дело получило огромную огласку в Париже, хотя показания сторон существенно отличались, а обстоятельства происшествия остаются предметом дискуссий историков по сей день. Второй скандал разразился в 1772 году в Марселе, когда де Сада обвинили в разврате и использовании так называемых "леденцов со шпанской мушкой" — препарата, который тогда считался афродизиаком. По этому делу его даже приговорили к смертной казни заочно, хотя впоследствии приговор отменили.

Именно из-за таких историй вокруг него постепенно возник образ человека, способного на любые преступления. Но когда историки начали тщательно изучать архивы, выяснилось, что реальный де Сад был значительно более сложной фигурой. Он действительно неоднократно нарушал моральные нормы своего времени, однако многие самые страшные легенды о нем родились уже после его смерти. Значительная часть жутких сцен, которые сегодня ассоциируются с его именем, существовала только на страницах романов.

Не случайно в 20 веке отношение к де Саду резко изменилось. Если в 19 веке его рассматривали преимущественно как преступника и автора порнографии, то позже им восхищались сюрреалисты. Андре Бретон назвал де Сада "самым свободным духом, который когда-либо жил". Для части интеллектуалов он стал символом борьбы с цензурой и общественным лицемерием.

Именно поэтому Маркиз де Сад остался в истории не только как человек, чья фамилия дала название психиатрическому термину. Он стал одним из немногих писателей, вокруг которых уже более двухсот лет продолжается спор: кем он был на самом деле — сексуальным преступником, политическим бунтарем, философом свободы или просто мастером литературной провокации.

Жена, теща и легенды

Даже если бы Маркиз де Сад никогда не написал ни одной книги, его личной жизни хватило бы на отдельный роман. Уже при жизни вокруг него возникла целая коллекция слухов: от тайных комнат пыток в родовом замке до черных месс и кровавых ритуалов. Большинство из этих историй так и не получило документального подтверждения, но они настолько прочно закрепились за его именем, что пережили самого писателя.

Не менее загадочной фигурой была и его жена — Рене-Пелажи де Монтрей. На протяжении веков существует легенда, что она якобы сама находила для мужа молодых женщин и помогала организовывать его скандальные похождения. Прямых доказательств этому историки не имеют. Однако доподлинно известно, что Рене-Пелажи знала о многочисленных романах мужа, неоднократно помогала ему избегать преследований властей и поддерживала его даже тогда, когда большинство знакомых отвернулись от него.

Самый громкий семейный скандал разразился после того, как де Сад закрутил роман с младшей сестрой жены — Анной-Проспер де Лоне. В определенный момент они даже вместе скрывались от правосудия. Именно эта история окончательно разрушила отношения писателя с семьей жены и превратила его тещу, мадам де Монтрей, в одного из его злейших врагов.

Некоторые биографы шутят, что за годы жизни де Саду удалось пережить королевскую власть, Французскую революцию, Якобинский террор и Наполеона, но так и не удалось победить собственную тещу. Именно она годами использовала свои связи при дворе, добиваясь новых арестов и преследований скандального зятя.

Впрочем, самое интересное то, что многие страшные легенды о де Саде оказались преувеличением. Ему приписывали застенки в замке Ла-Кост, сатанинские обряды и десятки преступлений, которые так и не были доказаны. Историки сходятся в одном: Маркиз де Сад действительно был скандальным аристократом, который регулярно шокировал общество, но значительную часть его демонической репутации создали сплетни, слухи и его собственные книги.

"120 дней Содома" — самый скандальный роман Маркиза де Сада, написанный во время заключения в Бастилии. Фото: Из открытых источников

Запрещенные книги, которые пережили своего автора

Если сегодня Маркиза де Сада помнят во всем мире, то прежде всего благодаря его книгам. Парадокс заключается в том, что большую часть своих самых известных произведений он написал не в роскошных аристократических поместьях, а за решеткой — в тюрьмах и психиатрических больницах.

Его романы шокировали даже современников, которые жили в эпоху публичных казней, дуэлей и жестоких наказаний. В своих произведениях де Сад откровенно описывал насилие, сексуальные практики, религиозное богохульство и преступления. Но самыми опасными для власти были даже не эти сцены, а его философия. Писатель фактически ставил под сомнение право государства, церкви и морали определять, как должен жить человек.

Самой известной книгой де Сада считается роман "120 дней Содома". История его создания сама по себе напоминает приключенческий роман. В 1785 году, находясь в Бастилии, де Сад начал записывать текст на узких полосках бумаги шириной около 12 сантиметров. Чтобы скрыть рукопись от надзирателей, он писал настолько мелко, что отдельные буквы были высотой всего несколько миллиметров. Впоследствии листы были склеены в свиток длиной почти 12 метров.

Когда за несколько дней до штурма Бастилии писателя перевели в другую тюрьму, он был убежден, что рукопись погибла. В письмах де Сад даже оплакивал потерю произведения, над которым работал годами. На самом деле свиток чудом пережил революцию, сменил нескольких владельцев и был найден лишь спустя десятилетия. Сегодня эта рукопись считается одним из самых дорогих литературных артефактов Франции.

Еще большей популярностью при жизни автора пользовался роман "Жюстина, или Несчастье добродетели". Его сюжет построен вокруг молодой девушки, которая пытается жить честно и добродетельно, но каждый раз становится жертвой обмана, насилия и жестокости. Де Сад намеренно переворачивает традиционную моральную схему: добрые герои страдают, а преступники часто остаются безнаказанными. Для читателей конца 18 века это было настоящим вызовом обществу.

Не менее скандальным стал роман "Жульетта", который фактически является зеркальным продолжением "Жюстины". Если одна сестра пытается быть честной и постоянно проигрывает, то другая сознательно выбирает путь аморальности и достигает успеха. Из-за таких сюжетов книги де Сада многие воспринимали не как художественную литературу, а как опасную философскую провокацию.

Именно из-за этих произведений Наполеон Бонапарт называл де Сада "самым мерзким автором Франции". Существуют свидетельства, что после знакомства с его романами император лично приказал усилить контроль над писателем, который тогда уже находился в психиатрической больнице Шарантон.

Сегодня произведения Маркиза де Сада остаются одними из самых противоречивых в мировой литературе. Одни видят в них откровенную порнографию и пропаганду жестокости. Другие — попытку исследовать самые темные стороны человеческой природы и поставить вопрос о границах свободы. Но в одном историки сходятся: мало кто из писателей смог шокировать мир настолько сильно, что через двести лет после смерти его имя все еще вызывает споры.

Аристократ, революционер и узник: жизнь, которая напоминала роман

Жизнь Маркиза де Сада была настолько бурной, что его биография иногда кажется не менее фантастической, чем собственные книги. Родившись 2 июня 1740 года в старинной аристократической семье, он имел все шансы провести жизнь при дворе или сделать успешную военную карьеру. Де Сад учился в престижном лицее Людовика Великого в Париже, служил офицером во время Семилетней войны и был связан родственными связями с французской аристократией.

Однако вместо карьеры придворного он быстро снискал славу одного из самых скандальных дворян Франции. Уже в первые месяцы после женитьбы де Сад начал попадать в истории, которые регулярно завершались арестами, побегом от правосудия или заключением в тюрьму. В итоге он проведет в тюрьмах и психиатрических больницах почти треть своей жизни — около 27 лет.

При этом де Сад удивительным образом пережил все великие потрясения своей эпохи. Он сидел в Бастилии при Старом режиме, стал свидетелем Французской революции, пережил Якобинский террор, избежал гильотины и застал приход к власти Наполеона.

Особенно ироничной выглядит его роль во время революции. Несмотря на дворянское происхождение, де Сад поддержал революционеров и даже работал в революционной администрации Парижа. Во время Террора он неоднократно выступал за смягчение репрессий и даже помог спасти жизнь людям, которые ранее способствовали его заключению. Именно эта умеренность едва не стоила ему жизни: де Сад оказался среди тех, кого должны были казнить. От гильотины его спасло стечение обстоятельств — режим Робеспьера рухнул буквально накануне исполнения приговора.

Еще один парадокс его жизни заключается в том, что больше всего он пострадал не от монархии, а от Наполеона. Именно Наполеон Бонапарт, возмущенный содержанием его романов, добился фактической изоляции писателя в психиатрической больнице Шарантон. Там где Сад проведет последние 13 лет своей жизни.

Впрочем, даже в психбольнице он оставался самим собой. Директор заведения разрешил ему организовывать театральные постановки с участием пациентов. Спектакли стали настолько популярными, что на них приезжала парижская знать. В определенный момент театр в Шарантоне превратился в одну из самых модных культурных локаций Франции начала 19 века.

Маркиз де Сад умер 2 декабря 1814 года в возрасте 74 лет. В своем завещании он просил похоронить его без торжеств, а могилу засадить деревьями так, чтобы со временем исчезли все следы захоронения.

"Я хочу, чтобы память обо мне стерлась из человеческих умов", — писал он. Но история распорядилась иначе. Спустя более двухсот лет после смерти де Сад остается одной из самых известных и противоречивых фигур французской истории, а его имя знают даже те, кто никогда не читал ни одной строчки из его книг.