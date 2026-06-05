Он взлетел раньше Сикорского: как киевский князь открыл эпоху авиации и исчез без следа

5 июня 1910 года киевский князь Александр Кудашев сделал то, что никто до него в Российской империи не совершал: поднял в воздух аэроплан собственной конструкции. Он пролетел всего 70 метров за 30 секунд, но эти метры стали началом отечественного авиастроения. Однако официального признания он не получил — первенство приписали другому. Почему имя пионера авиации оказалось забытым и какие его идеи до сих пор используют конструкторы — в материале Фокуса.

В этот день, 5 июня (23 мая по старому стилю) 1910 года на Сырецком аэродроме в Киеве князь Александр Кудашев впервые в Российской империи поднял в воздух аэроплан собственной разработки — "Кудашев-1", тем самым положив начало отечественному авиастроению. А некоторые его конструкторские идеи по сей день служат на благо авиации.

Киевская пресса подробно освещала необычное событие. Газеты писали, что "честь первого полёта на русской летательной машине принадлежит инженеру князю А. С. Кудашеву", а сам аэроплан стал первым аппаратом такого типа, полностью построенным в Киеве. Отмечалось также, что конструктору удалось дважды поднять машину в воздух во время испытаний.

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Сам аэроплан был построен из сосновых реек и обтянут прорезиненным полотном. Он весил 320 килограммов и оснащался двигателем "Анзани" мощностью 35 лошадиных сил. Конструкция включала передний руль высоты, руль управления и хвостовое оперение-стабилизатор.

Свидетелем происшествия стал математик Борис Делоне: "Сначала он катался на нём по полю за Пушкинским парком, утром, а позже, в мае, наконец и взлетел. Мы всё это видели: это было впечатляющее зрелище. Правда, я не знал, что Кудашев — профессор КПИ, считал, что он — взрослый студент".

А сразу после полёта князь направил знаменитому авиатору Михаилу Ефимову фотографию своего аэроплана с надписью: "Первому русскому авиатору первый русский аэроплан, поднявшийся в воздух, и его строитель шлют свой привет. Кн. А. Кудашев".

Первенство полёта Кудашева не было официально признано: он не подал соответствующую заявку во Всероссийский аэроклуб, и первенство приписали санкт-петербургскому инженеру Якову Геккелю. А через 11 дней на том же Сырецком аэродроме поднял свой первый вертолёт Игорь Сикорский.

Князю Кудашеву удалось совершить на своём первом аэроплане всего четыре полёта. При выполнении последнего из них аппарат налетел на забор и сломался. Но затем им были построены "Кудашев-2", "Кудашев-3" и "Кудашев-4".

Самое интересное, что по своему образованию князь был инженером путей сообщения, но тем не менее вошёл в историю как авиаконструктор.

Князь с инженерным образованием

Александр Кудашев — потомок татарских мурз, внук героя войны 1812 года, двоюродный брат философа Николая Бердяева — родился в селе Малая Виска на Кировоградщине. Выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения, работал на строительстве железной дороги Тифлис–Карс.

С 1897 года жил в Киеве, работал на Юго-Западной железной дороге, затем заведовал землечерпательным караваном "Днепровский 4-й". Одновременно занимался научными исследованиями в университете Святого Владимира.

В 1899–1901 и 1906–1911 годах — преподаватель и исполняющий обязанности экстраординарного профессора кафедры строительного искусства Киевского политехнического института. Написал научную работу "К вопросу о сопротивлении железобетонных брусьев".

В 1908 году в КПИ прошла лекция о воздухоплавании, после которой создали студенческий кружок. В 1909 году кружок преобразовали в Киевское общество воздухоплавания, куда вступил и Кудашев.

Толчком к созданию собственного аэроплана послужил его первый полёт в феврале 1910 года на авиационной неделе в Реймсе, где Кудашев поднялся в воздух вместе с известным российским авиатором Ефимовым. Вернувшись в Киев, Кудашев решил на собственные средства построить первый в России аэроплан, получивший название "Кудашев-1".

1 марта 1910 года он написал заявление на имя директора института с просьбой разрешить постройку временного деревянного сарая возле химического корпуса, в котором собирал аэропланы собственной конструкции.

Новаторством князя-авиастроителя стали шасси

Полёт Кудашева был уникален прежде всего тем, что он впервые в Российской империи поднялся в воздух на аппарате тяжелее воздуха собственного производства, а не завезённом из-за границы. К тому времени на воздушных шарах и дирижаблях уже летали, подчёркивает авиационный эксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко. Для нас это важно, потому что и первый полёт Кудашева, и второй полёт в Российской империи (на самолёте БИС-1 Игоря Сикорского и Фёдора Былинкина) были совершены в Киеве.

"Полёт Кудашева был первым зафиксированным полётом. Дважды князь Кудашев поднялся в воздух на высоту полутора саженей (сажень — это более двух метров, 2,13 метра). И там приличная скорость полёта была. Но полёт мог и не состояться, если бы Сикорский, который учился летать в Париже, не привёз из Франции несколько авиационных двигателей фирмы "Анзани". Ведь в те годы всё упиралось в двигатели для летательных аппаратов, которые авиаторы покупали за собственные деньги. А первые авиаторы, как правило, были людьми небедными", — рассказывает Фокусу авиаэксперт.

Создание первых летательных аппаратов в Киеве не было случайностью. В России, как только появлялось какое-то изобретение, сразу обращались к чиновникам с просьбой выделить из государственной казны деньги на создание экспериментальных аппаратов. Но это не всегда приносило успех. Денег выделялось мало, и в самый критический момент финансирование прекращалось. Вспомним летательный аппарат Можайского: требовались решающие рывки, но денег уже не хватало.

"В Украине всё было иначе. Во-первых, этим занимались люди не бедные. Во-вторых, существовало Киевское общество воздухоплавания, в работе которого принимал участие даже губернатор. Энтузиасты на собственные средства покупали двигатели, строили аппараты, вообще не обращаясь к государству. Все знали, что это мода: американцы первыми поднялись в воздух в 1903 году, в Европе тема развивалась стремительно — Фарман, Блерио, десятки других. Киевские власти очень положительно относились к развитию авиации. К тому же Киев был воротами Европы для России. Петербург был где-то далеко, Москва — практически село с двухэтажными домами. А в Киев первыми приходили мода, книжки, автомобили, первые трамваи, и первые полёты начались именно здесь", — рассказывает Валерий Романенко.

Собственно, князь Кудашев построил свой аэроплан за собственные деньги. Хотя он был не оригинальным: его сделали по фотографиям британского самолёта, который потерпел неудачу. Но конструкция его была более передовой, чем даже у Сикорского, потому что это был классический самолёт.

"У него был мотор, который тянул. Двигатель стоял спереди. Не было кабины, но было нормальное хвостовое оперение сзади — и рули находились позади. У Сикорского была не настолько удачная конструкция, и он потом отошёл от этой схемы. Но главное, некоторые элементы шасси самолёта Кудашева были очень интересными", — отметил эксперт.

Если представить шасси самолёта начала 20 века — два колеса, и всё. Но такая конструкция крайне неустойчива. На неровной поверхности самолёт с двумя колёсами будет крениться и заваливаться набок. Это создаёт огромные проблемы при взлёте и посадке, особенно на грунтовых аэродромах.

Кудашев разработал принципиально иную схему шасси. Вместо двух отдельных колёс он установил две длинные лыжи (или балки), которые соединялись между собой двумя способами: амортизаторы гасили вертикальные удары при посадке, а резиновый жгут связывал лыжи посередине и позволял им работать как единая подрессоренная система. Благодаря этой связи колёса не были жёстко закреплены по отдельности. При попадании на кочку или неровность нагрузка распределялась на обе лыжи через резиновый жгут, и самолёт оставался устойчивым.

"Это была настоящая система амортизации и стабилизации. Такая конструкция шасси была собственной разработкой Кудашева. Позже её переняли европейские авиастроители — она оказалась настолько удачной, что её начали использовать на многих самолётах того времени", — отмечает эксперт.

Такая схема была почти одновременно запатентована французской фирмой "Депердюссен". Её использовали и в других аэропланах. Она заинтересовала авиастроителей как способ уменьшить тряску самолёта во время взлёта и посадки, чтобы мягче было.

Как пишут некоторые историки, полёт Кудашева мог не состояться, так как за несколько дней до испытания у него сломался винт. Его выручил Сикорский, который предложил ему пропеллер собственного производства, тем самым помог князю подняться в небо первым.

Работа с Сикорским, эмиграция и неизвестность

Однако позже киевских конструкторов забрали на российские заводы. Российские купцы и промышленники фактически захватили всё киевское авиационное общество. Практически все, кто создавал летательные аппараты, переселились в Москву. Из Петербурга в Москву переехал Сикорский с целой бригадой; у него был контракт на 15 лет. Как только контракт завершился, конструктор уехал подальше из России — во Францию. Кто-то из конструкторов пошёл к Лебедеву (российскому производителю), а кто-то развивал авиационные заводы прямо в Украине, создавая собственные конструкции.

А вот судьба князя Кудашева оказалась незавидной. В Киеве и Риге он испытал ещё три своих самолёта, а затем был приглашён на работу в авиационные мастерские Русско-Балтийского вагонного завода в Риге, где его главным заданием было наладить выпуск бипланов типа "Соммер". В 1912 году авиационное производство Русско-Балтийского вагонного завода перенесли в Москву, и Кудашеву предложили перейти в конструкторское бюро его бывшего студента Сикорского. Следующие три года это бюро первым в мире выпускало большие многомоторные самолёты "Русский витязь" и "Илья Муромец". В 1914 году Кудашев принял решение уйти из авиации, уехал во Францию, и там его следы теряются. Есть версия, что он ушёл добровольцем на фронт и погиб.

Напомним, ранее Фокус писал о легендарном транспортном самолёте Ан-22 "Антей", который впервые поднялся в небо в 1965 году. Созданный в киевском КБ Антонова гигант стал крупнейшим в мире турбовинтовым самолётом и установил десятки мировых рекордов.