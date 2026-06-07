Темная история Ватикана: союз с Муссолини, сделка с Гитлером и бегство нацистов

Действительно ли Папа Пий XII закрывал глаза на преступления Адольфа Гитлера? Зачем Ватикан подписывал соглашения с Муссолини и нацистской Германией? И могли ли через церковные структуры бежать военные преступники и проходить награбленные сокровища? К годовщине создания Ватикана Фокус разбирался в самых громких обвинениях в адрес Святого престола.

7 июня 1929 года официально появилось самое маленькое государство мира — Ватикан. За почти столетие существования Святой престол стал одним из самых влиятельных религиозных центров планеты, но в то же время вокруг него накопилось немало исторических споров. Самые громкие из них связаны с событиями Второй мировой войны, когда Ватикан обвиняли в слишком тесных контактах с фашистскими режимами, молчании относительно Холокоста и даже помощи отдельным нацистам после падения Третьего рейха.

Рождение Ватикана: государство, которое создал Муссолини

7 июня 1929 года официально вступило в силу соглашение, которое изменило политическую карту Европы. Именно в этот день появилось самое маленькое суверенное государство мира — Ватикан. Однако мало кто вспоминает, что своей независимостью Святой престол в значительной степени обязан человеку, который впоследствии станет символом итальянского фашизма — Бенито Муссолини.

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До этого почти 60 лет папы Римские считали себя "узниками Ватикана". После захвата Рима итальянскими войсками в 1870 году Папская область прекратила существование, а конфликт между Святым престолом и новым итальянским государством получил название "Римский вопрос".

Решить его удалось лишь после прихода к власти Муссолини. 11 февраля 1929 года представители Святого престола и фашистского правительства Италии подписали Латеранские соглашения. Согласно им Италия признавала полный суверенитет Ватикана, а папство признавало Королевство Италия со столицей в Риме. После ратификации документов 7 июня Ватикан официально стал независимым государством.

Подписание Латеранских соглашений между Святым престолом и правительством Бенито Муссолини в 1929 году Фото: Википедия

Для Муссолини это была не только дипломатическая победа. Он получал поддержку самой влиятельной религиозной институции страны и миллионов католиков. Американский историк Дэвид Кертцер в книге "Папа и Муссолини" пишет, что соглашения 1929 года фактически стали основой нового союза между Католической церковью и фашистским режимом.

Именно этот союз впоследствии станет одним из главных аргументов критиков Ватикана. Ведь когда в Европе начнут набирать силу нацизм и расовая политика Адольфа Гитлера, Святой престол окажется перед сложным выбором: открыто выступить против тоталитарных режимов или сохранить осторожный нейтралитет. Дискуссии о том, какой путь избрал Ватикан на самом деле, не утихают и спустя почти сто лет после его создания.

Соглашение с Гитлером: зачем Ватикан договаривался с нацистами

Если создание Ватикана стало результатом договоренностей с Бенито Муссолини, то уже через несколько лет Святой престол заключил одно из самых противоречивых соглашений в своей истории — конкордат с нацистской Германией.

20 июля 1933 года Ватикан и Третий рейх подписали Рейхсконкордат — договор, который гарантировал права Католической церкви в Германии. От Святого престола документ подписал кардинал Эудженио Пачелли, будущий Папа Пий XII, а от Германии — вице-канцлер Франц фон Папен.

Для Гитлера соглашение стало важным дипломатическим успехом. По мнению историка Кертцера, оно помогло новому нацистскому режиму получить международную легитимность и продемонстрировать готовность к сотрудничеству со Святым престолом.

В Ватикане же объясняли подписание договора стремлением защитить права миллионов немецких католиков. Однако уже вскоре нацисты начали нарушать условия соглашения, ограничивая деятельность католических организаций и усиливая давление на духовенство.

Именно Рейхсконкордат и сегодня остается одним из главных аргументов критиков Ватикана, которые считают его символом компромисса между Церковью и нацистским режимом. Именно кардинал Пачелли, который подписывал этот документ, через шесть лет станет Папой Пием XII — центральной фигурой споров о роли Ватикана во время Холокоста.

Папа Пий XII и главное обвинение: молчание во время Холокоста

Именно действия Пия XII во время войны уже более 80 лет вызывают ожесточенные дискуссии среди историков, политиков и еврейских организаций. Его сторонники убеждены, что понтифик помогал жертвам нацизма непублично, тогда как критики считают, что Святой престол так и не решился открыто осудить преступления Третьего рейха. Это противостояние оценок продолжается и сегодня, даже после открытия ватиканских архивов.

В марте 1939 года, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, кардинала Эудженио Пачелли избрали новым Папой под именем Пий XII. До этого он много лет работал ватиканским дипломатом в Германии и хорошо знал политическую ситуацию в стране, где к власти уже пришел Адольф Гитлер.

Пий XII в 1939 году после избрания Папой Фото: Википедия

Главное обвинение в адрес Пия XII заключается в том, что во время войны он ни разу публично не осудил ни самого Гитлера, ни нацистский режим, ни Холокост как явление. В своих обращениях Папа говорил о страданиях мирного населения, жертвах войны и необходимости мира, однако избегал прямого упоминания нацистов или преследования евреев.

Особенно остро этот вопрос встал после событий октября 1943 года. Тогда немецкие войска оккупировали Рим и провели масштабную облаву на местную еврейскую общину. 16 октября нацисты арестовали более 1200 римских евреев. Большинство из них вскоре депортировали в концлагерь Аушвиц. После войны домой вернулись лишь несколько десятков человек.

Историк Дэвид Кертцер утверждает, что руководство Ватикана получало подробную информацию о массовых убийствах евреев в Европе, но опасалось открытого конфликта с нацистской Германией. По его словам, Пий XII считал, что публичные заявления могут лишь ухудшить положение католиков на оккупированных территориях и спровоцировать еще более жесткие репрессии.

Именно этот аргумент сегодня используют защитники Пия XII. Они отмечают, что Папа сознательно выбрал дипломатическую осторожность и пытался действовать через закрытые каналы, а не через громкие политические заявления. По их мнению, открытый конфликт с Гитлером мог привести к оккупации самого Ватикана и сорвать тайные операции по спасению людей.

Впрочем, критики считают такую позицию моральной ошибкой. Американский журналист и историк Джон Корнвелл утверждал, что молчание Святого престола фактически позволило нацистам избежать публичного осуждения со стороны одного из самых авторитетных религиозных лидеров мира.

Споры вокруг Пия XII настолько острые, что продолжаются даже сегодня. Когда в 2020 году Ватикан открыл для исследователей архивы времен его понтификата, многие историки надеялись получить окончательный ответ на вопрос, был ли Пий XII пассивным наблюдателем трагедии Холокоста или, наоборот, пытался помогать жертвам нацизма непублично. Однако новые документы лишь добавили аргументов обеим сторонам дискуссии.

"Крысиные тропы": как нацисты бежали из Европы через церковные каналы

Споры вокруг Пия XII не завершились вместе со Второй мировой войной. Если во время войны критики упрекали понтифика за отсутствие публичного осуждения Холокоста, то после 1945 года в адрес Ватикана прозвучало еще более серьезное обвинение — якобы отдельные представители Католической церкви помогали нацистам избежать правосудия.

После падения Третьего рейха тысячи бывших членов СС, гестапо и функционеров нацистского режима пытались бежать из Европы. Часть из них оказалась на скамье подсудимых в Нюрнберге, однако многим удалось исчезнуть. Именно тогда возникла сеть нелегальных маршрутов, которая впоследствии получила название "крысиные тропы" (ratlines). Через них бывшие нацисты попадали в Аргентину, Парагвай, Бразилию, Сирию и другие страны.

Чаще всего в центре этой истории оказывается австрийский епископ Алоиз Гудаль, который после войны работал в Риме. В своих воспоминаниях он фактически признал, что помогал отдельным бывшим нацистам получать документы и покидать Европу. Свои действия Гудаль объяснял антикоммунистическими убеждениями и желанием помочь "побежденным".

По данным историков, через эти маршруты прошли некоторые из самых известных нацистских преступников. Среди них — один из организаторов Холокоста Адольф Айхман, комендант лагеря смерти Треблинка Франц Штангль и врач Аушвица Йозеф Менгеле.

"Золото Третьего рейха" и Ватиканский банк

После войны Ватикан оказался в центре еще одного громкого скандала, который не утихает до сих пор. В 1990-х годах после рассекречивания американских документов появились обвинения, что часть сокровищ хорватского пронацистского режима усташей могла пройти через структуры Ватикана или даже попасть в Ватиканский банк.

В 1946 году американская разведка сообщала, что представители режима усташей вывезли из Югославии значительные объемы золота, драгоценностей и других ценностей, конфискованных у евреев, сербов и ромов. В одном из документов Министерства финансов США отмечалось, что около 200 миллионов швейцарских франков могли оказаться в Ватикане "на хранении".

На основании этих материалов в 1999 году группа жертв Холокоста и их потомков подала иск против Ватиканского банка. Истцы утверждали, что часть сокровищ усташей была переправлена в Рим при содействии отдельных католических священнослужителей, а впоследствии использовалась для финансирования побега военных преступников по так называемым "крысиным тропам".

Впрочем, доказать эти обвинения в суде так и не удалось. Американские суды в конце концов отклонили иск преимущественно по процессуальным причинам и из-за вопросов юрисдикции. Ни один суд не признал факт причастности Ватиканского банка к отмыванию нацистских активов, но и окончательно не опроверг все подозрения.

Именно поэтому история с "золотом усташей" остается одной из самых противоречивых страниц в истории Ватикана. Одни исследователи считают ее недоказанной теорией, другие отмечают, что открытие ватиканских архивов может дать новые ответы на вопрос, куда в конце концов исчезли военные сокровища одного из самых жестоких союзников нацистской Германии.