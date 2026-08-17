Выжить и восстановить: как бизнес стал еще одним фронтом поддержки Украины

От продуктовых наборов и генераторов до реабилитационных центров, инклюзивных пространств и разминирования — за годы войны украинский бизнес стал не просто донором, а стратегическим партнером государства. Компании восстанавливают больницы, поддерживают ветеранов, инвестируют в образование, психологическую помощь и возвращение земель в хозяйственное пользование. И делают это без государственных преференций — в условиях, когда государство зачастую не успевает. Как бизнес строит новую страну и хватит ли у него ресурсов — в материале Фокуса.

В современных условиях украинские компании всё чаще выходят за рамки традиционной предпринимательской деятельности, принимая активное участие в восстановлении страны. Помимо обеспечения экономической стабильности, бизнес становится важным участником социальных преобразований, направляя финансовые, материальные и организационные ресурсы на решение наиболее актуальных проблем.

Подобная деятельность свидетельствует о том, что современный украинский бизнес рассматривает участие в восстановлении страны как долгосрочное направление своей деятельности. Взаимодействуя с государственными органами, международными партнерами и общественными организациями, компании вносят существенный вклад в преодоление последствий войны и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Украины.

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В условиях, когда бюджетное финансирование ограничено, а потребности общества огромны, активная позиция частного сектора становится не просто желательной, а крайне необходимой, отмечает экономический аналитик Владислав Левчук. При этом большинство программ — от гуманитарных хабов до центров реабилитации — создаются без каких-либо государственных преференций.

"Однако даже в таких условиях украинские предприниматели продолжают проявлять ответственность, которой от них не требуют ни законы, ни рынок. Они инвестируют туда, где государство не может или не успевает. И делают это не потому, что это выгодно, а потому, что это правильно. Такая позиция заслуживает того, чтобы её не просто замечали, но и создавали для бизнеса условия, при которых он сможет продолжать это делать и в дальнейшем — без риска потерять собственную устойчивость", — рассказывает Фокусу аналитик.

Поэтому роль бизнеса в восстановлении Украины становится всё более значимой, и эта тенденция, надеюсь, будет не только сохранена, но и поддержана на уровне государственной политики, подчеркивает Левчук.

От разовой помощи до стратегических программ: эволюция благотворительности в бизнесе

С первых дней войны бизнес стал одним из главных доноров гуманитарной помощи. Компании направляли средства на продукты, медикаменты, одежду, генераторы, модульные укрытия. Создавались временные приюты для переселенцев, восстанавливалось жилье. "Эпицентр К" организовал гуманитарные хабы. Через один из них в Киеве прошло более 6,3 млн кг гуманитарной помощи — продуктов, медицинских товаров, лекарств, одежды и средств гигиены. Для переселенцев создавались пункты приема и регистрации. На одном из объектов были установлены два модульных дома для проживания врачей, оказывавших помощь ВПЛ. Компания также поставляла строительные материалы и инструменты для восстановления жилых домов, в частности в Харькове.

В 2022 году через сеть ОККО было собрано почти 94 тонны одежды, обуви и постельного белья для вынужденных переселенцев и пострадавших. Компания также сообщила о 207,7 млн грн, направленных в 2022 году на оборону и восстановление Украины. Среди направлений были продукты питания, медицинское оборудование, машины скорой помощи, топливо, укрытия и восстановительные работы.

Оказывалась психологическая и социальная поддержка — как в Украине, так и за её пределами. IT-компания BetterMe сделала свои приложения бесплатными для всех украинцев, в частности приложение BetterMe: Mental Health. В приложении доступны дыхательные упражнения, медитации, практики управления стрессом, сказки на ночь и другие инструменты самопомощи.

Со временем разовое содействие переросло в системные программы. Например, EVA реализует комплексную программу КСО: поддерживает женщин-защитниц, мобилизованных работников, передает гуманитарную помощь через проект "Оперативный штаб" и помогает приютам для животных совместно с Happy Paw. А "Леруа Мерлен Украина" через собственный благотворительный фонд Solidarity восстанавливает и ремонтирует жилье, больницы и социальные объекты, обустраивает укрытия, передает генераторы для критически важной инфраструктуры, создает и ремонтирует реабилитационные центры.

Само собой разумеется, что важнейшим направлением стало гуманитарное разминирование. Kernel — один из крупнейших агрохолдингов Украины — совместно с государственными и международными организациями работает над возвращением земель в аграрное использование. "Нибулон" также поддерживает инициативы по разминированию сельскохозяйственных территорий, необходимых для возобновления работы аграрного сектора. Компании финансируют обследование территорий, закупку оборудования, возвращая людям возможность жить и работать на своих землях.

Компания инвестирует в обучение специалистов, в техническое оснащение и материальные нужды общин. МХП (Мироновский хлебопродукт) — через благотворительный фонд "МХП — Громаде" финансирует развитие общин, поддерживает учреждения социальной сферы, образовательные проекты, центры оказания социальных услуг и программы для пожилых людей.

А компания EPAM поддерживает образование: выделила 1 млн грн на восстановление Львовской политехники, открыла современный образовательный центр в Николаевской области и оборудовала укрытие в Харьковском университете. Также компания помогает медицине: передала более 8600 единиц оборудования в больницы, в том числе в "Охматдет", и выделила более 10 млн грн на тактическую медицину для боевых медиков.

Бизнес поддерживает реабилитацию и протезирование раненых, а также психологическую помощь ветеранам и их семьям. Создает условия, в которых каждый человек — независимо от возраста, физических возможностей или жизненного опыта — может быть вовлечен в экономическую и социальную жизнь. Для этого перестраиваются производственные помещения, разрабатываются стандарты инклюзивного общения, запускаются программы поддержки работников старшего возраста, изучаются барьеры, мешающие людям оставаться в профессии. Например, "Метинвест" запустил для ветеранов экосистему реинтеграции — переквалификацию, психологическую и физическую реабилитацию, страхование и поддержку в трудоустройстве. Программа "Свободные волны" обеспечивает ветеранам бесплатный доступ к бассейнам в трех городах.

От экстренной гуманитарной помощи — до долгосрочных социальных программ

Компания JTI Украина оказывает комплексную помощь, расширяя сферу деятельности: от протезирования и психологической реабилитации в Superhumans до гуманитарного разминирования Харьковской области совместно с FSD и поддержки пожилых людей при участии фондов "Каритас" и Let's Help.

"В первые годы полномасштабной войны одной из ключевых задач была оказание экстренной помощи тем, кто в ней нуждался: жителям пострадавших и деоккупированных общин, внутренне перемещенным лицам, пожилым людям. Компания также поддерживала своих сотрудников: организовывала переезд, помогала с жильем и оказывала дополнительную материальную поддержку.

Постепенно гуманитарные запросы трансформировались в более сложные и долгосрочные проекты. Так, за годы сотрудничества с Superhumans поддержка ветеранов и гражданских лиц, получивших тяжелые ранения, расширилась от помощи с протезированием до программ "Равный равному" и "Социальная реинтеграция и карьерное консультирование". Сегодня сотрудничество уже охватывает полноценную поддержку направления психологической реабилитации фонда.

Социальные программы также были расширены за счет проектов в сфере обеспечения безопасности территорий и укрепления институционального потенциала. Фонд JTI Foundation поддержал проект по гуманитарному разминированию в Харьковской области, который реализовала организация FSD (Fondation suisse de déminage). За два года было обследовано и промаркировано более 38 км² территорий, 17 тысяч жителей прошли обучение по минной безопасности, а Ассоциация саперов Украины получила техническое оснащение и экспертизу, которые могут быть масштабированы на другие регионы страны. Более широкое привлечение бизнеса к подобным программам может способствовать увеличению площади безопасных территорий, пригодных для жизни и экономической деятельности, а также возвращению людей домой.

По аналогичному принципу развивается поддержка пожилых людей. Гуманитарную помощь гериатрическим учреждениям и людям старшего возраста дополнил проект фонда Let's Help "Права человека в гериатрических учреждениях", направленный на повышение стандартов ухода, обучение персонала и защиту прав людей. Новым для компании направлением стала общественная инициатива "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+" — платформа государственно-частного партнерства, призванная способствовать вовлечению людей старшего возраста в экономическую и общественную жизнь, а также на рынок труда.

Главный вызов в условиях войны — одновременно удовлетворять насущные потребности и сохранять долгосрочную перспективу планирования. Компания продолжает оказывать помощь, одновременно создавая условия для улучшения благосостояния людей. Одним из примеров является обустройство инклюзивных пространств на производстве в соответствии с результатами аудита безбарьерности. Именно сочетание поддержки сегодня и инвестиций в будущее определяет наши стратегические приоритеты", — рассказал Фокусу Андрей Фита, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и коммуникациям компании JTI Украина.

Миллиарды на помощь украинцам от бизнеса

По оценкам исследования NV, за первые два года полномасштабной войны 55 крупнейших украинских компаний направили более 58 млрд гривен на поддержку армии и гуманитарные проекты. Помощь со стороны бизнеса ускоряет восстановление территорий, снижает нагрузку на бюджет, сохраняет рабочие места, укрепляет веру людей в то, что они не одиноки. Это не просто благотворительность — это инвестиция в страну, в которой бизнес продолжает работать и развиваться.

Но у этой модели есть и обратная сторона. По мнению экономического аналитика Юрия Гаврилечко, бизнес делает то, что может, хотя и не обязан этого делать, и, по сути, берет на себя многое из того, что должно было бы делать государство.

"Если в наших условиях бизнес может позволить себе выделять средства на социальные проекты — это само по себе уже успех. Главная задача бизнеса — получать прибыль. А благотворительность — это вынужденная мера в наше время, поскольку государство не выполняет свои обязанности. Никто не заставляет компании помогать, и никаких бонусов они за это не получают, поскольку в Украине благотворительность не имеет смысла для бизнеса с экономической точки зрения. На Западе за это предоставляют налоговые льготы, но не у нас. И если бизнес перестанет выделять средства на благотворительность, то очень много людей останутся без помощи. Их вклад в восстановление страны нужно ценить", — подчеркнул эксперт Фокусу.

Однако, по словам Гаврилечко, судя по тому, как у нас на разных уровнях борются с бизнесом, запас прочности может исчезнуть, и многие программы могут быть свернуты.

Если в наших условиях, когда бизнес выживает, он может позволить себе выделять средства на социальные проекты — это само по себе уже прогресс.