Борьба с наркобизнесом: Нацполиция ликвидировала 150 организованных групп в 2025 году — интервью с Андреем Небытовым

Миллиардные прибыли, подпольные лаборатории, криптовалюта и вербовка украинцев российскими спецслужбами — так выглядит современный наркобизнес в Украине. Как война изменила наркорынок, кто контролирует наркотрафик и реально ли уничтожить крупные наркосиндикаты — в эксклюзивном интервью Фокуса с заместителем главы Нацполиции Андреем Небытовым.

Полномасштабная война изменила не только жизнь украинцев, но и структуру наркобизнеса. Преступные группировки переориентируются на внутренний рынок, открывают подпольные лаборатории по производству синтетических наркотиков, продают их через Telegram и даркнет, а миллионные прибыли легализуют с помощью криптовалют, подставных ФЛП и легального бизнеса. В то же время наркоторговля всё чаще пересекается с другими угрозами национальной безопасности — от поставок наркотиков военнослужащим до вербовки украинцев российскими спецслужбами.

30 октября в Украине отмечают День Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции. Накануне этой даты Фокус пообщался с заместителем главы Национальной полиции Украины — начальником криминальной полиции Андреем Небытовым о том, как за годы большой войны изменился украинский наркорынок и почему полиция делает ставку на уничтожение целых преступных сетей, а не только на задержание отдельных наркодилеров.

Сколько на самом деле зарабатывают украинские наркосиндикаты, почему синтетические наркотики вытесняют традиционные, как наркобизнес использует финансовую систему и грозит ли Украине новая волна наркотрафика после завершения войны — об этом и многом другом читайте в эксклюзивном интервью Фокуса.

Война изменила маршруты наркоторговли

Пока страна воюет, проблема незаконного оборота наркотиков в Украине остаётся актуальной. Мы сегодня больше потребляем наркотики, производим их или экспортируем в Европу? Какую роль Украина фактически играет на международном наркорынке?

— Из-за полномасштабной агрессии РФ, закрытия воздушного пространства и блокирования морских портов логистика транснациональных наркокартелей претерпела серьёзные изменения. Украина не является глобальным транзитным "мостом" для классического трафика азиатских опиатов или южноамериканского кокаина в Европу.

Вместо этого мы зафиксировали другую опасную тенденцию — наркобизнес попытался переориентироваться на внутренний рынок. Криминалитет наладил подпольное производство синтетических психотропов внутри страны, пытаясь полностью удовлетворить именно внутренний спрос и частично наладить мелкий автомобильный экспорт готовой "синтетики" в соседние европейские государства. В ходе международных спецопераций, таких как "OSA", "Рубикон", "LEO", "Заграница", мы совместно с Европолом и DEA США наглядно доказали, что Украина является надёжным щитом, который не пропускает синтетический яд в Европу.

Например, результатом спецоперации "OSA" стало не просто задержание подозреваемых, а фактическое уничтожение инфраструктуры наркобизнеса. Полицейские ликвидировали девять лабораторий в Украине и Польше, нанесли удар по производственным возможностям преступной группы, её логистике и способности поставлять наркотики на нелегальный рынок. Принципиально важно, что такие преступления не имеют государственных границ — следовательно, противодействие им также не может ограничиваться территорией одной страны. В рамках этой операции украинские полицейские объединили усилия с польскими коллегами и DEA, с привлечением возможностей Европола и механизмов международного взаимодействия. Это пример того, как обмен оперативной информацией, координация оперативных и следственных действий и совместная работа правоохранителей позволяют раскрывать целые преступные сети, а не только отдельных исполнителей.

Для нас важно не просто изымать наркотики из незаконного оборота, а лишать организованные группы возможности их производить, накапливать и распространять. Именно такой подход даёт долгосрочный результат. Операция "OSA" продемонстрировала, что украинская полиция является полноценным партнёром международного правоохранительного сообщества и способна работать на уровне самых сложных трансграничных расследований. И наша позиция неизменна: независимо от масштаба преступной сети или количества вовлечённых стран, мы будем работать над тем, чтобы разрушать её возможности и привлекать виновных к ответственности.

В 2025 году полиция раскрыла значительно больше организованных наркогруппировок, чем в 2023-м. Это свидетельствует о более эффективной работе полиции или о том, что сам наркобизнес в Украине разрастается? Насколько, по вашей оценке, увеличился реальный объём этого рынка с начала полномасштабной войны?

— Что касается реального объёма рынка — ни одна правоохранительная структура в мире не может назвать точную цифру, потому что мы видим лишь ту часть, которую раскрываем. Сам рост количества раскрытых группировок — прежде всего результат изменения подхода к работе. После перезагрузки нашего Департамента по борьбе с наркопреступностью мы сознательно сосредоточились не на уличных сбытчиках и потребителях наркотиков, а на верхушке цепочки: организаторах, нарколабораториях, каналах поставок прекурсоров. Такая работа документируется дольше, иногда месяцами, в случае с "Химпромом" — несколько лет, но именно такой фундаментальный, скрупулёзный подход даёт системный результат.

В цифрах: в течение 2025 года ликвидировано 150 организованных групп (в 2023 году — 92 группы), 830 участников которых совершили более 3 000 наркопреступлений. Подозрения в совершении наркопреступлений в 2025 году получили почти 17 тысяч человек.

"РЕКВИЕМ"

— В мае 2025 года Нацполиция провела масштабную межрегиональную спецоперацию под условным названием "Реквием", в результате которой арестованы 73 участника наркогруппировок и обезврежена 21 нарколаборатория и 17 складов для хранения готовой продукции. Потенциальная прибыль преступников достигала 328 млн гривен в месяц. Изъято 650 кг наркотиков и психотропов, 27 тонн прекурсоров (сырьё, которое преступники могли использовать для промышленного производства наркотиков и изготовления более 25 млн доз), 26 автомобилей премиум-класса и почти 5 млн гривен наличными. Кроме того, заблокирована криптовалюта на сумму 260 тысяч USDT.

Война создала для наркорынка благоприятные условия: стресс, перемещение людей, экономические трудности. Сбыт переместился в Telegram и даркнет, а производство — в локальные лаборатории по изготовлению "синтетики", которые трудно обнаружить и легко восстановить. Поэтому рост наших показателей отражает и более эффективную работу, и то, что мы перекрываем кислород преступникам на законодательном уровне.

Если бы сегодня нужно было назвать три главных наркотика Украины, что это были бы за вещества? Действительно ли синтетика, в частности альфа-PVP, постепенно вытесняет традиционные наркотики? Почему именно она стала настолько популярной?

— Если называть тройку сегодня — это каннабис, синтетические психостимуляторы (прежде всего альфа-PVP, так называемые «соли», а также амфетамин и мефедрон) и опиоиды, в частности метадон. Каннабис по объёмам изъятий до сих пор лидирует. Однако наибольшую угрозу мы видим именно в синтетическом наркотике.

Синтетика постепенно вытесняет традиционные наркотики. Особенно это касается опиатов растительного происхождения, которые ещё десять лет назад были на втором месте. Масштаб виден по нашим полицейским операциям. Одна из них — спецоперация "Квинтет". Полицейские ликвидировали 19 лабораторий по всей стране, которые ежемесячно производили почти тонну альфа-PVP, а также амфетамин и мефедрон с годовым доходом злоумышленников более 4 млрд гривен.

Почему синтетический наркотик стал популярным:

Первое и едва ли не самое главное — высокая маржа. Сырьё не нужно выращивать. Достаточно прекурсоров, которые ввозят, маскируя среди обычных товаров, и небольшой лаборатории, часто в арендованном заброшенном доме.

Бесконтактная продажа. Через мессенджеры и «закладки». Покупатель не видит продавца. И молодёжи кажется, что это безопасно.

Сильный эффект и быстрое привыкание.

Поэтому противодействие синтетике, в частности перекрытие каналов поставок прекурсоров, сегодня для нас — приоритет номер один.

Правоохранители проводят осмотр помещения, оборудованного для выращивания каннабиса Фото: Нацполиция Украины

Есть ли в Украине регионы, которые фактически стали центрами производства наркотиков? Где сосредоточено наибольшее количество лабораторий, где самый большой спрос, а откуда наркотики преимущественно идут за границу?

— Регионов, которые можно назвать "центрами производства наркотиков" в Украине, нет. Нелегальное производство не привязано к одной области: лаборатории мы находим практически по всей стране. Обычно это частный дом на окраине, арендованный гараж или производственное помещение.

Основной спрос сосредоточен в крупных городах: Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове. Но сегодня спрос не имеет географии. Продажа в основном онлайн, через мессенджеры и "закладки", с расчётами в криптовалюте. Покупатель может находиться в любом населённом пункте, а производитель — за сотни километров от него.

Что касается вывоза за границу: сегодня Украина не является крупным экспортёром, но, конечно, как и во всём мире, существуют отдельные группировки, которые работают транснационально. В Польше есть лаборатории тех же сетей. Поэтому такие схемы мы ликвидируем совместно с польскими коллегами, правоохранителями Молдовы и Европолом.

Правоохранители осматривают оборудование в подпольной лаборатории Фото: Нацполиция Украины

"РУБИКОН"

— Во время полицейской спецоперации "Рубикон": обезврежены 42 нарколаборатории; ликвидированы 134 склада готовой продукции; прекращена деятельность 56 наркошопов; из оборота изъято более тонны наркотиков, а также 22 тонны прекурсоров — это сырьё, из которого могли изготовить ещё более 4 тонн наркотиков. Общая стоимость изъятого по ценам чёрного рынка достигает более 540 миллионов гривен.

Полицейские сообщили о подозрении 367 фигурантам (среди которых организаторы, лаборанты, курьеры). На территории Польши задержаны 6 человек (химиков, технологов), причастных к работе лабораторий, а в Молдове — курьер, который из Украины перевозил товар на европейский рынок. По словам польских коллег — это крупнейшая партия синтетических наркотиков, изъятых на территории ЕС.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ "LEO"

— Благодаря конструктивному сотрудничеству и обмену информацией с правоохранительными органами Чехии и Словакии в этом году проведена спецоперация по обезвреживанию преступной организации, в состав которой входили 6 граждан Украины, которые по контрабандному каналу поставляли партии метамфетамина и кокаина в несколько стран Европы. В результате совместной международной спецоперации выявили и задержали 20 участников транснациональной группировки. Одновременно на территории Украины, Словакии и Чехии проведено 113 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и лиц, которые могут быть причастны к их деятельности. Во время следственных действий изъяты метамфетамин и кокаин.

Операция осуществлялась в рамках совместной следственной группы (JIT) правоохранительными органами трёх стран.

Как полиция разрушает наркосиндикаты, которые зарабатывают миллионы на наркотиках

В июле полиция сообщила о наркосиндикате, где только одна лаборатория приносила не менее 80 млн гривен в месяц. Если одна лаборатория способна зарабатывать такие деньги, сколько может составлять годовой оборот всего нелегального наркорынка Украины — миллиарды или десятки миллиардов гривен?

— Нельзя дать официальную оценку годового оборота теневого наркорынка. Не только в Украине, но и во всём мире. По данным ООН и Global Financial Integrity, если рассматривать исключительно криминальный (чёрный) бизнес, наркоторговля уверенно находится среди лидеров по прибыльности среди всех нелегальных веществ и вещественной контрабанды. Но полиция работает с фактами. Если опираться на цифры изъятий в рамках материалов уголовных производств, то речь действительно идёт о миллиардных суммах в гривневом эквиваленте.

Полиция ликвидировала синдикат, который производил более 700 кг наркотиков в месяц. По ценам чёрного рынка это более 300 млн гривен ежемесячно, то есть более 3,5 млрд гривен в год от одной сети. А таких масштабных структур мы ежегодно ликвидируем не одну.

Почему цифры такие большие? Синтетические наркотики дешевы в производстве и дороги в розничной продаже. Поэтому наценка "от лаборатории до закладки" составляет сотни процентов. На каждом этапе (производство, склады, курьеры, "закладчики", онлайн-магазины) кто-то зарабатывает.

Ещё одна причина, почему мы работаем с финансовой разведкой и Госфинмониторингом: эти деньги не исчезают. Они легализуются через подставные счета, криптовалюту и бизнес. Перекрыть финансовые потоки так же важно, как закрыть лабораторию. Только за 9 месяцев 2026 года наложен арест на имущество, денежные средства, виртуальные активы и изъято такого имущества на общую сумму более 400 миллионов гривен, а также заблокированы криптоактивы на сумму почти 4 миллиона USDT.

Правоохранители задерживают подозреваемых во время полицейской спецоперации Фото: Нацполиция Украины

Кто сегодня контролирует украинский наркорынок? Это несколько крупных криминальных структур, международные синдикаты или сотни независимых производителей? Можете ли вы назвать наиболее влиятельные группировки, против которых сейчас работает полиция, в пределах того, что не навредит расследованию?

— Современный наркорынок Украины — это гибридная и гибкая, так сказать, "экосистема". Здесь нет одного единоличного "лидера" или единой монополии. Потому что полиция последовательно, шаг за шагом уничтожает эту систему.

В Украине существовал крупный синдикат. Структура, которая держала в своих руках всю цепочку: закупку прекурсоров, лаборатории, склады, онлайн-магазины и легализацию средств, поскольку именно они обеспечивают основной объём синтетических наркотиков.

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО "ХИМПРОМ"

Его лидеру Егору Буркину и ключевым топ-менеджерам полиция сообщила о подозрениях по статьям 255 и 307 УК Украины, они объявлены в международный розыск, а их масштабный проект "U420" ликвидирован.

С 2023 года Национальная полиция усиленно работает на международном уровне, поскольку почти каждое крупное дело сегодня имеет зарубежную составляющую:

прекурсоры поступают из-за границы, в частности из стран ЕС;

часть лабораторий тех же сетей работает за границей;

кокаин попадает в Украину через зарубежных сообщников.

Бывает, что и персонал вербуют за границей. В августе во взаимодействии с Интерполом, DEA США и правоохранительными органами Казахстана и Албании проведена многоэтапная международная операция по ликвидации вербовочных звеньев транснационального преступного сообщества "ХИМПРОМ", через которые формировался кадровый ресурс международного наркобизнеса. Под видом вакансий людям предлагали "лёгкий заработок", а фактически втягивали их в наркобизнес. Далее — жёсткий контроль, штрафы и насилие в отношении тех, кто пытался выйти из системы. Для координации расследования созданы совместные следственные группы (JIT) с Албанией и Казахстаном.

I этап — август 2025: обыски в Украине, изъято около 4 000 единиц цифровых доказательств.

II этап — март 2026: в Албании в суд направлено уголовное производство в отношении двух граждан Украины.

III этап — май 2026: прекращена деятельность вербовочных call-центров в Киеве и Киевской области, установлены 27 активных участников "ХИМПРОМа".

IV этап — июль 2026: в Казахстане задержаны 17 участников преступного сообщества.

Август 2026-го: ликвидированы две преступные ячейки. 7 человек задержаны, 9 фигурантам сообщено о подозрении, в частности — лидеру "ХИМПРОМа" и соорганизатору заочно. Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Изъято 3 600 джойнтов (которые содержали синтетический каннабиноид) и 1 900 пакетиков с синтетическим каннабиноидом PINACA, а также цифровые доказательства.

Никуда не делись сотни мелких исполнителей. Это "закладчики", курьеры, фасовщики, небольшие кустарные лаборатории. Но сегодня чаще всего они даже не знают, на кого работают. Их набирают онлайн, общение идёт через анонимные аккаунты, а расчёт — в криптовалюте. Организаторы сознательно выстраивают систему так, чтобы задержание низового звена не выводило следствие на верхушку.

Поэтому наш приоритет — не "закладки", а организаторы, лаборатории, каналы поставок прекурсоров и противодействие отмыванию денег.

Вы ликвидируете десятки лабораторий, но на месте одних возникают другие. Через какое время после уничтожения крупной наркосети её место занимают конкуренты? Может ли полиция сегодня реально сократить рынок, а не просто менять его участников?

— Как в Украине, так и во всём мире — спрос рождает предложение. Действительно, после ликвидации одного крупного игрока спрос увеличивается, цена на наркотик повышается, конкуренты пытаются перехватить его клиентскую базу и логистические цепочки за считаные недели, а иногда и дни. Но задача Национальной полиции — не просто менять фигурантов на скамье подсудимых, а системно сокращать сам рынок путём уничтожения его фундаментальных элементов.

Мы перешли от банальных задержаний к комплексным целевым операциям. Наши масштабные спецоперации "Квинтет", "Реквием" и "Рубикон" были направлены не на сбытчиков, а на тотальное изъятие из нелегального оборота промышленных партий прекурсоров и блокирование каналов поставок химического сырья. Результат — на рынке дефицит компонентов, а это напрямую сокращает объёмы изготовления наркотовара.

Полицейский осматривает канистры с неизвестным содержимым во время следственных мероприятий Фото: Нацполиция Украины

"Химпром" и российский след: как наркосреда становится инструментом спецслужб

В деле "Химпрома" полиция сообщала о российском гражданине, который, по данным следствия, руководил разветвлённой преступной сетью из-за границы. Насколько велико влияние российских криминальных структур на наркорынок Украины сегодня? Можно ли говорить о системном присутствии российского наркобизнеса?

— Говорить о системном контроле российского наркобизнеса оснований нет. Но российский след есть, и он проявляется в двух формах.

Первая форма — отдельные структуры с российскими корнями. "ХИМПРОМ" — самый показательный пример. Его лидер — 36-летний гражданин РФ по прозвищу Мексиканец, который руководил наркобизнесом на территории РФ. С 2016 года сосредоточился на построении наркотического бизнеса на территории нашего государства. С 2019 года он находится в международном розыске и руководил группировкой дистанционно, из-за границы.

Структура "Химпрома" не ограничивалась наркотиками:

продажа синтетических каннабиноидов через сеть магазинов U420;

мошеннические кол-центры, которые обманывали граждан ЕС и Украины;

вербовочные кол-центры наркотической направленности в Украине, Казахстане и Албании;

насильственные преступления в отношении конкурентов или правоохранителей, которые боролись с "Химпромом".

Нацполиция ликвидировала преступную систему поэтапно, совместно с правоохранителями Казахстана и Албании при сотрудничестве с DEA. То есть речь идёт не о "российской мафии в Украине", а о транснациональной сети, где организатор — гражданин государства-агрессора, а исполнителей набирали в других странах.

Вторая форма опаснее — пересечение наркосбыта с вербовкой для диверсионной деятельности. Российские спецслужбы ищут исполнителей для поджогов, терактов и диверсий там, где ищут "закладчиков": в чатах по поиску работы и в закрытых каналах продажи наркотиков в Telegram. Человек, который уже согласился на "лёгкий заработок" в криминальной схеме, — удобная мишень для вербовки. Есть и случаи, когда человек соглашается и выполняет простое задание — доставить посылку, или забронировать отель, купить вещество в магазине, а затем его шантажируют и вербуют. Человек оказывается в ловушке. Поэтому для полиции это вопрос не только борьбы с наркопреступностью, но и национальной безопасности. В таких делах мы работаем вместе с СБУ и детально изучаем каждый случай и каждую схему.

Правоохранители осматривают вещество, обнаруженное во время следственных действий в помещении Фото: Нацполиция Украины

Как российские спецслужбы используют наркосреду для вербовки диверсантов, поджигателей или исполнителей терактов? Были ли случаи, когда наркозависимых или участников наркосетей привлекали к выполнению заданий РФ?

— Мы фиксируем случаи, когда российские спецслужбы пытаются использовать наркосреду для вербовки исполнителей диверсий и террористических актов. Для россиян это способ найти людей, которыми легче манипулировать, используя их уязвимость, материальные трудности, зависимость или стремление к быстрому заработку. При этом враг не заботится о судьбе завербованных — после выполнения задания они становятся для него расходным материалом.

Приведу конкретные примеры. На Буковине правоохранители выявили двух человек, которые в подпольной нарколаборатории не только изготавливали наркотики, но и производили взрывные устройства. По данным следствия, они действовали по заданию спецслужб РФ и готовили теракт на территории области. Благодаря комплексу негласных следственных действий эта деятельность была задокументирована. Сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины задержали фигурантов.

Другое опасное направление — вербовка через Telegram-каналы, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Российские кураторы пытаются привлекать молодых людей, в том числе несовершеннолетних, к преступлениям против украинских военнослужащих. Манипулируя доверием, финансовыми проблемами и личными обстоятельствами, они склоняют исполнителей к действиям, последствия которых могут быть смертельными.

В Житомирской области правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в отравлении военнослужащего. Российский куратор установил с ней контакт через Telegram-магазин по продаже наркотиков, а затем предложил деньги за выполнение преступного задания. Девушка согласилась на встречу с военным, добавила метадон в алкогольный напиток и отравила военнослужащего.

Это лишь два примера, которые демонстрируют, что наркопреступность в условиях войны — это не только вопрос незаконного оборота психоактивных веществ. Она может становиться средой для вербовки, манипуляций и подготовки тяжких преступлений. Именно поэтому мы работаем не только над ликвидацией наркосетей, но и над выявлением связей между ними и вражескими структурами, взаимодействуем со Службой безопасности Украины и другими компетентными органами.

Сформировался ли за годы полномасштабной войны отдельный наркорынок, ориентированный на военнослужащих? Существуют ли организованные сети поставок и насколько велика эта проблема?

— Наши защитники — часть украинского общества, которая, к сожалению, сталкивается с теми же криминальными угрозами, что и гражданское население. В частности, речь идёт о незаконном обороте наркотиков, деятельности организованных преступных групп и попытках вовлечения людей в противоправную деятельность.

Именно поэтому противодействие наркопреступности в военной среде является одним из важных направлений нашей работы. Полиция противодействует конкретным криминальным схемам и защищает военнослужащих от преступного влияния. Совместно с Государственным бюро расследований и Военной службой правопорядка мы целенаправленно выявляем и ликвидируем каналы поставок наркотиков в подразделения Сил обороны. Задача — не только раскрывать конкретные преступления, но и предотвращать распространение наркотических средств в армии.

В очередной раз призываю военнослужащих оставаться бдительными и осторожными, даже находясь далеко от линии боевого соприкосновения. Ничего не принимать от незнакомых или малознакомых людей.

Удаётся ли раскрывать такие преступные схемы среди военных?

— В этом году мы уже провели два специализированных этапа мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в воинских коллективах, а также по перекрытию каналов их поставок. В этом году почти 200 человек выявлены и привлечены к ответственности за то, что пытались наладить сбыт наркотиков среди военнослужащих. Среди фигурантов есть и военнослужащие, которые самовольно оставили воинские части.

Полиция выявила преступную группу в Тернопольской области. По данным следствия, военнослужащие, которые самовольно оставили места службы, не только фактически ослабили свои подразделения, но и организовали масштабную схему бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Товар реализовывали через анонимный Telegram-канал — в частности, среди военнослужащих на территории региона.

Правоохранители изъяли 3,5 килограмма амфетамина, 500 граммов α-PVP, 200 граммов мефедрона и 1 килограмм каннабиса. По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ по ценам чёрного рынка превышает 3 миллиона гривен. Троих участников группировки, которые являются военнослужащими и самовольно оставили часть, задержали. Им сообщили о подозрении по части второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция работает над тем, чтобы перекрывать каналы поставок наркотиков, выявлять организаторов и участников преступных схем и не допускать вовлечения военных в противоправную деятельность. В то же время принципиально важно разграничивать отдельные преступные случаи и оценку всей армии. Противоправные действия конкретных лиц не могут быть основанием для дискредитации всех украинских защитников. Именно системное взаимодействие правоохранительных органов и своевременное реагирование на такие угрозы позволяют защищать наших военных и интересы государства.

145 ФЛП и миллионы на счетах: как отмывают наркодоходы

В деле "ХИМПРОМа" полиция установила 145 подконтрольных ФЛП, а всего за два дня один из них получил 56 млн гривен. Означает ли это, что украинская финансовая система позволяет наркосиндикатам годами проводить огромные суммы под видом легальных платежей? Где именно не сработал контроль?

— Это дело показывает не то, что финансовая система "позволяет" наркобизнесу работать, а то, насколько сложные схемы выстраивают синдикаты, чтобы обойти контроль. Именно поэтому раскрытие таких дел требует времени и тесного взаимодействия с финансовыми учреждениями.

Схема построена на дроблении. Отдельный ФЛП или платёж сам по себе может не вызывать подозрений: формально это предприниматель, который получает оплату за "товары или услуги". Но когда мы видим всю сеть из 145 подконтрольных ФЛП, оформленных на подставных лиц, картина становится очевидной. (ФЛП регистрируют на людей, которые за небольшую плату "продают" свои данные и счета и вообще не знают, что на них регистрируют ФЛП.) Когда через один счёт за два дня проходит 56 млн гривен, это явный признак транзитной схемы.

Мы обмениваемся информацией с банками и Госфинмониторингом в режиме реального времени, а схемы, выявленные в этом деле, используем как маркеры для поиска подобных сетей. Впереди фигурантов этого дела, конечно, ждёт ответственность за налоговые и экономические преступления. Но это будет определяться по результатам проведения экспертиз следователями и прокурорами.

Во что наркокартели инвестируют заработанные деньги? Выявляли ли вы приобретение недвижимости, предприятий, автомобильного бизнеса или других активов, через которые легализуют наркодоходы?

— Наркогруппировки пытаются как можно быстрее превратить наличные деньги и криптовалюту в активы, которые выглядят легальными и приносят стабильный доход. Чаще всего это недвижимость, автомобили и бизнес.

Показательный пример — криворожская группировка "Двадцатовские". Только за год её лидер заработал на наркотиках почти миллион долларов. Часть денег он вложил в 44 автомобиля, которые работали в таксопарке. Так "грязные" деньги превращались в ежедневную легальную выручку. Остальные средства направляли на расширение наркобизнеса.

Поэтому в каждом производстве в отношении организованных групп мы работаем не только с наркотиками, но и с активами. Наша задача — лишить наркогруппировки финансовой основы.

Безопасность после войны: как полиция готовится к новым вызовам

Готовится ли Украина к возможному росту наркотрафика после завершения войны? Массовое возвращение людей, восстановление транспортных маршрутов, нелегальное оружие, сложности адаптации — могут ли эти факторы создать условия для усиления организованной преступности?

— Да, мы учитываем эти риски уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. Опыт других стран после вооружённых конфликтов показывает, что послевоенный период всегда создаёт благоприятные условия для организованной преступности. Украина — не исключение.

Мы видим несколько ключевых угроз. Восстановление транспортных маршрутов и оживление логистики преступники попытаются использовать для транзита наркотиков через Украину. Незаконный оборот оружия может усилить вооружённость преступных группировок. Сложности с адаптацией части людей, которые вернутся с фронта или из-за границы, а также травматический опыт войны, трагедии в каждой семье, потеря близких, жилья, работы и средств к существованию могут повысить спрос на наркотики и риск вовлечения людей в преступную деятельность.

Поэтому мы уже действуем на опережение. Усиливаем аналитическую работу, чтобы заблаговременно выявлять новые каналы поставок, на постоянной основе проводим профилактические мероприятия. Развиваем сотрудничество с пограничной и таможенной службами, а также с европейскими партнёрами, в частности с Европолом. Наращиваем возможности противодействия онлайн-сбыту и криптовалютным схемам.

В то же время нужно честно сказать, что правоохранительные органы самостоятельно эту проблему не решат. Нужна комплексная государственная политика: экономическая стабильность, доступная реабилитация для людей, психологическая поддержка ветеранов войны. Если человек будет чувствовать поддержку и своевременно получит помощь, он не станет ни привлекательным клиентом, ни старательным исполнителем для наркоторговцев.

Каким вы видите украинский наркорынок через три-пять лет? Реально ли сломить крупные наркосиндикаты или мы движемся к ситуации, когда производство и продажа наркотиков станут ещё более технологичными, а государство будет лишь реагировать на новые схемы?

— Искусственный интеллект, AI-агенты, летающие спорткары, мир меняется, наркорынок также становится более технологичным. Продажи — онлайн, расчёты — в криптовалюте, а синтетические наркотики всё чаще будут изготавливать в небольших мобильных лабораториях из доступных прекурсоров. Преступники будут использовать автоматизацию, анонимные сервисы и искусственный интеллект. Это реальность, к которой мы готовы.

Потому что технологии работают и на нас. Цифровые следы, финансовые транзакции, криптокошельки, логистика посылок и другие наши наработки — всё это сегодня оперативная работа. За последние годы мы изменили подход: работаем не с отдельными закладчиками, а со всей сетью, от организаторов и лабораторий до финансовых схем.

Сломить крупные синдикаты реально, и мы это доказали: Национальная полиция сегодня ликвидирует группировки, которые годами считали себя недосягаемыми во всём мире. Наш ключ — в нашей команде, в подобранных профессионалах и в том, что полицейские сегодня бьют по трём элементам одновременно: руководству, производству и деньгам. Потому что когда синдикат теряет лидеров, лаборатории и активы, он не восстанавливается.

И напоследок хочу подчеркнуть: настоящая победа в борьбе с наркотиками — это не только раскрытие преступных группировок, задержание наркодилеров и перекрытие каналов поставок наркотиков. Это прежде всего снижение спроса на наркотики.

Мы можем эффективно бороться с последствиями этого явления, но стратегическая задача — сделать так, чтобы как можно меньше людей вообще становились потребителями наркотиков. И это ответственность не только правоохранительных органов, но и государства, общества и каждой семьи.

Через воспитание, качественное образование, привлечение детей и молодёжи к спорту, культуре и всестороннему развитию мы должны формировать поколение, которое осознанно выбирает здоровый образ жизни и понимает разрушительные последствия наркотиков.