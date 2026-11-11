Путин вернет россиянам "брехунцы" вместо интернета: почему радиоточки — подарок для диктаторов

Россия намерена развивать проводное радио на фоне отключений интернета. Теперь "песню" пропаганды "не удушишь, не убьешь". Фокус разобрался, как радиоточки помогали контролировать информацию во времена Гитлера и СССР и работают ли они в Украине?

Итак, стало известно, что Минцифры РФ подготовило изменения к стратегии развития отрасли связи, объясняя необходимость сохранения и внедрения новых радиоточек "потребностями гражданского оповещения и безопасности". В то же время, эта технология имеет и другую особенность: она позволяет централизованно передавать информацию населению, что делало ее важным инструментом пропаганды в авторитарных государствах.

Среди преимуществ старой технологии российские чиновники называют возможность адресной доставки сигнала, энергонезависимость и высокий уровень защищенности от кибератак.

В АО "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) заявили, что в Москве, Санкт-Петербурге и временно оккупированном Севастополе сети проводного вещания не только сохранены, но и модернизированы с учетом современных технологий и требований безопасности.

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Почему Россия вспомнила о советских радиоточках

Проводное радио работает по принципу передачи сигнала через физическую кабельную сеть непосредственно абонентскому громкоговорителю. В отличие от обычного радиоприемника, слушатель не может самостоятельно переключаться между десятками частот и станций.

Именно эта особенность делает технологию удобной для централизованного оповещения. Если мобильный Интернет недоступен, а эфирные каналы связи работают с перебоями, сигнал через сохраненную проводную сеть может оставаться доступным.

Для систем гражданской защиты это имеет практическое значение: по радиоточке можно передать сообщения о чрезвычайной ситуации, предупредить об опасности и сообщить инструкции для населения.

Однако радиоточки — это очень мощный инструмент пропаганды, если речь идет о тоталитарных странах, вроде России.

Почему проводное радио было важным для Гитлера

Жители села слушают радиоточку Фото: Википедия

История проводного радиовещания имеет интересный эпизод, связанный с нацистской Германией и оккупированной Украиной. В книге "Культура на службе вермахта" российский историк Олег Юрьевич Пленков описывает разговор Адольфа Гитлера во время пребывания в Украине в 1942 году.

По приведенному автором эпизоду, Гитлера удивило, что в украинских селах почти в каждом доме была радиоточка. Он обратил внимание на то, что советские власти не только оценили возможности радиовещания, но и осознали опасность, которую оно может представлять.

Речь идет об особенностях советской системы: проводное радио позволяло централизованно передавать одинаковый информационный продукт миллионам людей. Абонент не мог самостоятельно настроить громкоговоритель на иностранную радиостанцию, как это было возможно с обычным приемником.

Как нацисты запрещали слушать иностранное радио

Гитлер выступает по Национальному радио в 1939 году Фото: Википедия

В Третьем рейхе также пытались максимально ограничить доступ граждан к альтернативным источникам информации. Однако у Германии не было такой повсеместной системы проводных радиоточек, как Советский Союз. Основным инструментом контроля было государственное управление радиовещанием, ограничение возможностей приемников и наказание за прослушивание иностранных станций.

7 сентября 1939 г. в Германии вступил в силу указ о чрезвычайных мерах в сфере радиовещания (Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen).

Документ запрещал умышленное прослушивание иностранных радиостанций. За нарушение угрожали каторжные работы или заключения, а приемники могли конфисковать.

Еще строже наказывались за распространение информации, полученной из иностранных радиостанций: в особо тяжелых случаях предполагалась смертная казнь.

По данным Мемориального музея Холокоста США, гестапо отслеживало нарушителей, в том числе используя информацию от граждан. Несмотря на запрет, миллионы немцев тайно слушали BBC и другие иностранные радиостанции.

В случае России возвращение технологии, позволяющей передавать информацию без возможности самостоятельного выбора источника сигнала, имеет также очевидный аспект контроля над коммуникацией.

Когда в Украине прекратили проводное радио и работает ли оно сейчас

Вещание через "брехунцы", а именно так называли украинцы радиоточку через постоянный поток информации об "успехах СССР и светлом пути к коммунизму", постепенно приходило в упадок из-за развития FM-радио, телевидения и интернета. Дополнительной проблемой стали устаревшее оборудование, высокая стоимость обслуживания и сокращение количества абонентов.

В 1991 году в Украине работало более 19 миллионов радиоточек. К 2014 году их количество сократилось примерно до 1,5 миллиона, а в конце 2019-го — до 340 тысяч. Важно, что проводное радио в Украине не было выключено одновременно по всей стране. "Укртелеком" постепенно приостанавливал предоставление услуги в отдельных городах и областях.

Основные этапы сворачивания сети:

1 января 2019 — прекратили предоставление услуги в Одессе.

1 апреля 2019 — проводное радио отключили в Днепре.

1 февраля 2020 года услугу прекратили в Закарпатской, Николаевской и Херсонской областях.

1 января 2021 — сеть начали отключать в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Полтавской и Черновицкой областях, за исключением областных центров.

Отдельно следует отметить, что с 1 января 2020 года "Укртелеком" прекратил подключение новых абонентов к проводному радиовещанию. В то же время существующие пользователи могли продолжать пользоваться услугой там, где хранилась сеть.

Сколько стоит проводное радио в Украине в 2026 году

Несмотря на масштабное сворачивание сети, проводное радио в Украине не исчезло до конца. На официальном сайте "Укртелекома" опубликован тариф для физических лиц, действующий с 1 января 2026 года. Абонентская плата за одну основную радиоточку — 250 грн в месяц, с НДС.

Новых подключений оператор не производит. Поэтому рассчитывать на установку радиоточки в новостройке не стоит. В основном сохранившаяся инфраструктура связана со старым жилищным фондом, в том числе домами советской застройки.

Почему возврат радиоточек в РФ — интересный сигнал

Российская инициатива демонстрирует, что власти ищут альтернативные каналы коммуникации на случай перебоев с мобильной связью и интернетом. С одной стороны, проводное радио действительно может быть полезно для экстренного оповещения. С другой стороны, оно дает государству возможность централизованно определять, какую информацию будут получать подключенные абоненты.

Это не означает, что любая система проводного радиовещания автоматически является инструментом пропаганды. Однако история СССР и Третьего рейха показывает, насколько важно для авторитарных режимов было контролировать не только содержание сообщений, но и сами каналы их распространения.

Возврат радиоточек в России происходит на фоне ограничений цифровых коммуникаций. И самое сочетание этих двух процессов делает инициативу интересной не только с технологической, но и с информационно-политической точки зрения.

Ранее Фокус писал, что в Москве произошел масштабный блекаут, после которого проблемы с Интернетом зафиксировали в разных регионах России. Тогда пользователи жаловались на перебои мобильных операторов и онлайн-сервисов.

Также мы сообщали, что в России вводились ограничения мобильного интернета и формировали так называемые белые списки сайтов. В таких условиях доступными оставались только отдельные ресурсы, определенные властями.