Экс-зам главы Госгеонедр вручили подозрение в причинении ущерба государству на 38 млн

ГБР совместно с управлением стратегических расследований в Донецкой области расследуют данное дело.

Подозреваемый, занимая должность заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины, подписал письмо об отсрочке завершения действия специального разрешения на пользование недр, сообщают в ГБР.

Действия экс-заместителя привели к тому, что предприятие, не имея законных оснований, продолжало добычу полезных ископаемых. За год предприятие добыло более 156 тысяч тонн полезных ископаемых на сумму 38,4 млн гривен. При этом сообщается, что месторождение имеет общегосударственное значение.

Чиновнику инкриминируют две статьи УК: ч 2 ст. 366 – служебный подлог и ч 2 ст. 367 – служебная халатность. Теперь детективы ГБР устанавливают другие факты возможных махинаций в вертикали чиновников.

Подозреваемому грозит лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать должности до 3 лет. Также возможен штраф от 250 до 750 необлагаемых доходов граждан.

Место добычи и какое именно полезное ископаемое незаконно добывалось, не сообщается.