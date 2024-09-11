Календарь красоты на вторую половину сентября 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. Во второй половине сентября будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине сентября 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину сентября 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 15, 17, 21, 26 сентября

Маникюр и педикюр: 15, 17, 21, 25-26 сентября

Похудение: 15-30 сентября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 25-26 сентября

Эпиляция и депиляция: 17, 21, 25-26 сентября

Хирургические операции: 19-30 сентября

Лечение зубов: 19-30 сентября

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 3 по 17 сентября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (18 сентября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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