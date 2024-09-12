Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее до конца сентября 2024 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых вторая половина сентября может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Вторая половина сентября может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому до конца этого месяца стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Тельцам в ближайшие дни предстоит непростой период, особенно в профессиональной сфере. Не исключены конфликты с коллегами или начальством, которые могут повлиять на карьерные перспективы. Постарайтесь сохранять хладнокровие и избегайте споров. Финансовые решения также требуют особого внимания: излишняя самоуверенность может привести к потерям.

Рак

Раки могут столкнуться с эмоциональными потрясениями, связанными с личными отношениями. Конфликты или недопонимания с близкими людьми могут обостриться, что скажется на общем состоянии. Важно оставаться терпеливыми и не торопиться с выводами. Берегите нервы и не делайте импульсивных шагов.

Козерог

Козерогам стоит быть осторожными в вопросах здоровья. В конце сентября может повыситься риск перенапряжения и ухудшения самочувствия. Обратите внимание на режим дня и избегайте перегрузок. В профессиональной сфере возможны задержки в делах, которые могут вызывать стресс, но лучше не пытаться решить все сразу — дайте себе время на отдых.

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