Осеннее равноденствие: три знака Зодиака, которые подвергнутся испытаниям 22 сентября

Сентябрь скоро закончится, так что неудивительно, что любители астрологии лихорадочно ищут в Google, что означает для них предстоящее осеннее равноденствие.

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Осеннее равноденствие, это знаменательное время года, наступает, когда солнце находится прямо над экватором, что приводит к уравниванию продолжительности дня и ночи, что знаменует собой окончание летнего тепла и начало сезона Весов с его сбалансированной гармонией. Какое влияние окажет равноденствие 22 сентября на знаки Зодиака, пишет Mirror.

Каждый может воспользоваться равноденствием как моментом, чтобы поразмыслить о быстротечности лета и поприветствовать легкую прохладу зимы.

Знаки Зодиака Фото: Getty Images

Однако для некоторых знаков зодиака, таких как Овен , Рак и Близнецы , адаптация к этим изменениям может оказаться сложной задачей.

Астролог Инбаал Хонигман отмечает, что готовясь к равноденствию, стоит уделить несколько минут, чтобы записать лучшее и худшее из вашего лета, а также ваши самые большие надежды и страхи на зиму.

"Зажгите свечу, чтобы прогнать тревоги и пригласить позитив", — рекомендует астролог.

Что означает осеннее равноденствие для вашего знака?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для тех, кто родился под знаком Овна, равновесие, обещанное равноденствием, может показаться не вдохновляющим, поскольку эти огненные личности часто тянутся к крайностям, а не к равновесию. С приходом сезона Весов, который является астрологической противоположностью Овна и фокусируется на равновесии, это может быть особенно трудный период для этого знака зодиака. Лучше чередовать активные и спокойные дни, чтобы найти баланс.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Осеннее равноденствие — сбалансированное и элегантное время года, которое находит отклик у Тельцов, ценящих мир и равновесие. Однако это также идеальное время для этого знака Зодиака, чтобы выйти из зоны комфорта и воспользоваться возможностью, предоставленной Урожайной Луной 29-го числа, которая является прекрасным временем для планирования новых и нетрадиционных впечатлений.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Как душа вечеринки и энтузиаст лета, Близнецы могут бороться с надвигающимся осенним чувством одиночества. Разумный баланс осеннего равноденствия может показаться им скучным. Поэтому им рекомендуют быть немного более активными, чтобы не впасть в депрессию. Путешествия могут помочь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки, лунные существа, управляемые Луной, могут не чувствовать равноденствие так сильно, как другие знаки. На них, скорее всего, повлияет Урожайная Луна 29-го числа, время окончаний и сбора ресурсов, а не осеннее равноденствие, которое означает баланс.

В этом сезоне эмоциональные Раки могут найти утешение в любимых осенних ароматах, фильмах и общении с близкими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы, чьим планетарным правителем является Солнце, будут ощущать небесные сдвиги, такие как солнцестояния и равноденствия, довольно интенсивно. Им будет не хватать солнечных дней. В этом сезоне Львы могут ожидать мощного подъема, поскольку энергетический сдвиг разожжет их любопытство и страсть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Равноденствие знаменует окончание сезона Девы, и разве это не иронично? Под влиянием Девы общество организовано и приведено в порядок, избавившись от ненужного багажа и сосредоточившись на самосовершенствовании, как и сам знак. И когда Равноденствие спросит всех — вы закончили? Все ли в порядке? Девы могут уверенно ответить "да".

Весы (23 сентября — 22 октября)

Когда мы вступаем в сезон Весов, те, кто родился под этим знаком, будут в своей стихии. Никто не любит уютную атмосферу осени больше, чем Весы. Все дело в поиске мира и спокойствия в простых моментах, например, в наблюдении за опадающими листьями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

С приближением осеннего равноденствия Скорпионы прощаются с летом и находят утешение в самые темные дни зимы. Это время обновления и освежения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Конец лета может быть трудным для Стрельцов, в основном потому, что они так любят путешествовать, а равноденствие требует периода спокойствия и равновесия. Стрельцам стоит позволить себе несколько дней тишины и на время отложить паспорта, прежде чем отправляться на поиски зимнего солнца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги, с их деловым подходом к жизни, понимают, что перемены — это постоянная и циклическая часть существования. Они используют возможности для перемен, когда они возникают.

Осеннее равноденствие служит напоминанием, что то, что когда-то работало, может больше не быть эффективным, и сигнализирует о необходимости скорректировать свой распорядок дня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Осеннее равноденствие призвано вдохновить гуманных и идеалистичных Водолеев на исследование новых территорий и приобретение новых знаний. Осенний сезон идеально подходит для этого знака, который будет поддерживать свой обычный распорядок дня во время равноденствия и в последующие недели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будучи безнадежными романтиками, Рыбы устанавливают для себя высокие стандарты. Акцент Равноденствия на равновесии и самоуважении — это послание, которое находит отклик у Рыб.

Напомним, ранее Фокус писал о том, каким знакам Зодиака повезет до конца сентября 2024 года.