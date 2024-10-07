Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 7 по 13 октября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Они будут находить общий язык с новыми людьми, а также могут получить повышение на работе.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 7 по 13 октября 2024 года.

Рак

Для Раков начинается благоприятный период в профессиональной сфере. Ваша инициатива и энтузиазм будут замечены начальством или партнерами. Неделя принесет возможности для карьерного роста, а также интересные предложения по новым проектам. Возможно, вам предложат работу, о которой вы давно мечтали, или дадут шанс показать свои таланты.

Стрелец

Стрельцы могут ожидать успехов в личной жизни. Эта неделя будет наполнена гармонией в отношениях, особенно если вы давно искали баланс между работой и личной сферой. Одинокие представители знака могут встретить человека, с которым сразу почувствуют глубокую связь. Те, кто уже в отношениях, могут укрепить их, решив давние вопросы или сделав значимый шаг вперед.

Козерог

Для Козерогов наступает финансово успешная неделя. Ваша настойчивость в достижении целей наконец принесет плоды. Возможно неожиданное поступление средств, или же вы найдете новый источник дохода. Также возможно, что вам вернут долг, на который вы уже не надеялись. В любом случае, финансовая стабильность на этой неделе будет особенно заметна.

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