Раки, Весы и Козероги: Таро-прогноз самых богатых знаков до конца 2024 года
Разбираемся, кто окажется финансовым счастливчиком в ближайшие три месяца.
Наступила последняя декада 2024 года и она часто определяет события первых месяцев следующего годового периода. Разбираемся, кому из знаков Зодиака повезет в это время в сфере финансов, а кому придется еще подождать удачного момента.
Овен
Овнам предстоит отстаивать свои интересы и деловые позиции, но по итогу вы получите больше, чем ожидали. Вас ждут большие перспективы, хотя, вероятно уже ближе к концу года. Предстоит интересный период для представителей знака.
Телец
Тельцы, к вам идет прекрасная возможность получить хорошие суммы денег или обрести новые источники доходов. Но ближе к декабрю могут случиться неожиданные траты и придется экономить. Однако, большая часть периода очень благоприятна для вас.
Близнецы
Близнецам предстоят позитивные перемены и интересные выгодные знакомства. Этот период будет работать на перспективу, которая вас порадует, но немного позднее. Главное — внимательно относиться к возможностям, которые будут приходить к вам в это время.
Рак
Если у кого-то из представителей знака наблюдался финансовый застой или стагнация — вас ожидает кардинальное изменение ситуации в лучшую сторону. Правда, произойдет это не за один день. Октябрь, скорее всего, еще будет отражать актуальное положение дел. Зато ноябрь и декабрь повернуться к вам лицом в плане финансовых перспектив. Вы будете довольны!
Лев
Первая половина периода для Львов будет складываться не самым приятным образом, зато вторая представителей знака точно порадует. Перспективные договора, удачные знакомства, позитивные встречи и времяпрепровождение. Одним словом, Львам осталось подождать совсем недолго и будет вам радость!
Дева
Дев ожидает полярно противоположная ситуация в моменты обсуждаемого периода. С одной стороны, нестабильное положение сменится большой финансовой прибылью, ч другой — к концу года Дев может настигнуть разочарование в сфере финансов. Следовательно, стоит подкопить сбережения к этому времени.
Весы
Весы могут активно потратиться на путешествия или переезд, но во второй половине периода представителей знака ожидает благополучный финансовый подъем, благодаря прочному союзу или удачному деловому партнерству.
Скорпион
Представителей знака Скорпион ожидает некоторое разочарование в период с октября по декабрь 2024. Прочность положения рискует пошатнуться из-за судебных дел или вынесенного решения не в вашу пользу. Могу проявиться неприятные ситуации с соседями или коллегами.
Стрелец
У Стрельцов не лучшая ситуация в этой сфере: возможны внезапные крупные траты, неоправданные вложения с большими рисками, ощущение дискомфорта от необходимости экономить, раздор с партнерами или начальством. Словом, Стрельцам лучше переждать этот период, не осуществляя ненужных вложений.
Козерог
У Козерогов есть риск оказаться под влиянием собственных иллюзий и понести финансовые потери. Возможен разлад с деловыми партнерами. Но конец года порадует новым деловым или личным партнерством, которое окажется очень перспективным.
Водолей
Водолеев ожидает очень важный период — много старших арканов в раскладе. Вас ожидает настоящий прорыв или повышение, которые дадуут вам новые возможности и перспективы. Женщин ожидают новые романтические знакомства, которые улучшат их финансовое положение.
Рыбы
Рыб ожидает крупная прибыль, причем на протяжении всего обсуждаемого периода. Все начинания будут успешными и финансово выгодными, даже если изначально это будет не очевидно. Вас будут активно поддерживать друзья, близкие и коллеги. Еще вам может удастся отхватить большой куш!