Раки, Львы и Близнецы: таро-прогноз на любовь до конца 2024 года

Разбираемся, кому точно повезет в любви в конце текущего года.

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Мы оказали в эпицентре последнего квартала 2024 года и его неумолимых событий, в которых, казалось, бы нет места для романтики. Но, как известно, судьба время не выбирает и, как бы там ни было, мы делаем прогноз на любовные отношения для всех знаков до конца 2024 года.

Овен

Этот импульсивный знак могут ожидать самые невероятные любовные приключения и романтические эпизоды, которых давно не с вами не случалось. Интересный период для представителей знака огня в этой сфере жизни!

Телец

Тельцам предстоит не период, а настоящее поле боя в части романтических отношений. Вас придется открыто за себя побороться… или за своего партнера. Исход борьбы будет позитивным, но путь нелегкий.

Близнецы

Близнецам предстоит визит зарубежного поклонника или поездка и знакомство. Для мужчин — все то же самое, только применительно к себе. Возможны поездки, важные командировки, которые обернутся интересными приключениями и романтикой.

Рак

У Раков — большая и яркая перспектива в романтической сфере жизни! Здесь нечего добавить, потому что когда хорошо — это хорошо! Просто ожидайте.

Лев

У Львов также интересная перспектива. У незамужних Львов вероятно знакомства с двумя претендентами на руку и сердце. Хотя, один из них может оказаться несерьезным, а вот первый — может в перспективе помогать вам материально или вообще — взять ваши расходы на себя.

Дева

У Дев противоречивый период С одной стороны вас будут переполнять и захлестывать эмоции, с другой — вы обнаружите себя в какой-то изнуряющей борьбе с ветряными мельницами. Не самый просто период в личном плане.

Весы

Весам следует избегать провокаций и самим не провоцировать. Любые манипуляции в этот период могут обернуться против вас. Одним словом, искренность в отношениях — залог вашего счастья или просто удачи в этот период. Особенно это касается женщин.

Скорпион

У скорпионов в этот период будут совсем другие задачи.. Можно сказать прямо: для представителей знака — это не самый романтический период. Точнее — совсем нет. Вас будут заботить сфера финансов, социума, реализации, но точно не романтических отношений.

Стрелец

Стрельцам предстоит пережить крушение иллюзий и начало чего-то нового и важного, что вполне может изменить вашу жизнь навсегда. Главное — быстро закончить с тем или тем, кто давно и фактически потерял актуальность для вас.

Козерог

Козерогов в любви ожидают…. деньги! Как ни странно, или наоборот — логично для Козерога, его любовью и везением в этот период станут пентакли в больших количествах. Ну что же! Раз такая удача идет в руки, грех игнорировать.

Водолей

Аналогичная история для Водолеев, правда, несколько сложнее будут идти деньги, чем к Козерогам, но по итогу, результат будет таким же благополучным.

Рыбы

Рыбам не удастся создать семью в этот период или осуществить перспективные знакомства. Скорее всего, вы будете заняты необходимостью отстаивать свое положение в обществе или авторитет на работе.