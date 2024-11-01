Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 2-3 ноября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 2-3 ноября — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 2-3 ноября 2024 года.

Близнецы

На этих выходных Близнецы ощутят прилив позитивной энергии, которая вдохновит на новые начинания. Финансовое везение также на их стороне: велика вероятность получить неожиданный доход или приятный бонус. Не упустите шанс вложиться в хобби или провести время с любимыми — это принесет удовлетворение и радость.

Рак

Для Раков это время общения и новых знакомств. Пятница и суббота особенно удачны для встреч, вечеринки или романтического свидания — вы буквально будете привлекать людей своей энергетикой и харизмой. В личной жизни тоже ожидаются позитивные перемены, возможно, неожиданный подарок или сюрприз от близкого человека.

Козерог

Козероги смогут воплотить свои давние планы. Это прекрасное время для завершения проектов, к которым давно не доходили руки, и для укрепления профессиональных связей. Прогулка на природе или путешествие могут стать отличным решением для восстановления сил и вдохновения.

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