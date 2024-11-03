Холостая Луна в ноябре 2024: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.
Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.
Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в ноябре 2024 года?
03 ноября — 06:51 — 07:18
05 ноября — 12:25 — 17:16
08 ноября — 00:41 — 00:57
10 ноября — 02:27 — 05:58
12 ноября — 08:13 — 08:24
14 ноября — 08:50 — 08:58
16 ноября — 09:02 — 09:09
18 ноября — 06:07 — 10:50
20 ноября — 15:49 — 15:52
22 ноября — 15:11 — 23 ноября — 01:01
25 ноября — 07:34 — 13:19
27 ноября — 11:14 — 28 ноября — 02:20
30 ноября — 08:19 — 13:52
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