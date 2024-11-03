Холостая Луна в ноябре 2024: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.

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Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.

Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.

Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в ноябре 2024 года?

03 ноября — 06:51 — 07:18

05 ноября — 12:25 — 17:16

08 ноября — 00:41 — 00:57

10 ноября — 02:27 — 05:58

12 ноября — 08:13 — 08:24

14 ноября — 08:50 — 08:58

16 ноября — 09:02 — 09:09

18 ноября — 06:07 — 10:50

20 ноября — 15:49 — 15:52

22 ноября — 15:11 — 23 ноября — 01:01

25 ноября — 07:34 — 13:19

27 ноября — 11:14 — 28 ноября — 02:20

30 ноября — 08:19 — 13:52

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