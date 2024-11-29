Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 30 ноября — 1 декабря 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 30 ноября — 1 декабря — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 30 ноября — 1 декабря 2024 года.

Телец

Ваши выходные будут полны гармонии и приятных событий. Вероятно, вы получите долгожданную новость, связанную с работой или финансами, которая вдохновит вас на новые свершения. Проведите время в кругу близких: это зарядит вас положительной энергией и напомнит о важности простых радостей.

Лев

Вам светит яркое и насыщенное время! В эти дни удача будет на вашей стороне в вопросах личной жизни. Новое знакомство может перерасти в что-то большее, или уже существующие отношения заиграют новыми красками. Используйте этот шанс, чтобы быть открытым и искренним.

Скорпион

Ваши мечты начнут сбываться прямо на глазах! Удача ждет вас в поездках или неожиданных приключениях. Возможно, вы встретите людей, которые окажут значительное влияние на ваше будущее. Смело выходите за рамки привычного — судьба приготовила для вас нечто особенное.

Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь 2024 года