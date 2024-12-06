Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 7-8 декабря 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 7-8 декабря — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 7-8 декабря 2024 года.

Близнецы

Вас ждет приятный сюрприз от близких или неожиданный повод для радости. Возможно, долгожданное событие наконец-то произойдет, или вы получите хорошую новость, связанную с работой. Проведите время с теми, кто наполняет вас позитивной энергией — их поддержка станет дополнительным источником счастья.

Рак

Выходные принесут вам вдохновение и новые идеи. Это время идеально подходит для творчества или планирования чего-то важного. Особенно повезет тем, кто ищет ответ на давно волнующий вопрос: нужное решение буквально само найдет вас. Доверьтесь интуиции — она будет особенно острой.

Рыбы

Для вас наступает время любви и гармонии. Если вы в поиске отношений, звезды обещают приятное знакомство. А тем, кто уже в паре, выходные подарят моменты близости и тепла. Кроме того, вас может ждать неожиданное денежное поступление или приятная находка.

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