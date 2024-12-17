Что ждет нас в период с 16 по 22 декабря: прогноз астролога

Специально для Фокуса астролог Ания Анима поделилась прогнозом на неделю с 16 по 22 декабря. По ее словам, этот период обещает быть насыщенным и призывает к завершению старых дел, внутренней гармонии и подготовке к новым начинаниям.

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Текущая неделя обещает быть насыщенной энергиями, которые призывают к осмысленности, внимательности к себе и своему пространству. Особое внимание следует уделить завершению старых дел, гармонизации внутреннего состояния и подготовке к новым начинаниям. Специально для Фокуса астролог Ания Анима подготовила подробный прогноз на неделю с 16 по 22 декабря.

16 декабря, понедельник

По ее словам, понедельник, 16 декабря, начинается с резкой энергетики, которая требует активности и сосредоточенности. Астролог пояснила, что это благоприятное время для краткосрочных дел, однако важных начинаний лучше избегать. Она добавила, что стоит сосредоточиться на текущих задачах, оставляя пространство для отдыха и восстановления. Эмоциональная насыщенность этого дня требует осторожности в общении.

17 декабря, вторник

Уже во вторник, 17 декабря, по словам Ании Анимы, энергия дня подвижная и динамичная. Как утверждает эксперт, это отличное время для физической активности, спорта или работы, которая требует энергичных действий. Временные задачи, по ее словам, будут выполняться легко, но важно не начинать масштабных проектов. Кроме этого, она уточнила, что занятия на свежем воздухе или легкие прогулки придадут вам сил.

18 декабря, среда

В среду, 18 декабря, по словам астролога, энергетика дня довольно мягкая и приятная, но не благоприятная для новых начинаний или важных покупок. Она уточнила, что с 6:40 утра до 6:35 следующего дня продлится период "пустые руки", который идеально подходит для очистки пространства, завершения дел или освобождения от лишнего. Эксперт советует использовать это время для внутренней гармонизации и подготовки к будущим изменениям.

19 декабря, четверг

Уже в четверг, 19 декабря, энергетика дня резкая, насыщенная элементами соревнования и конкурентности. По словам Ании Анимы, это день, когда активные действия могут принести плоды, однако эмоциональное напряжение может стать вызовом. Избегайте конфликтов и контролируйте свою резкость, чтобы не испортить отношения с близкими или коллегами. Особое внимание уделите своим мыслям и настроению, чтобы поддержать гармонию.

20 декабря, пятница

Пятница, 20 декабря, день характеризуется жесткой энергетикой, которая способствует глубоким трансформациям. Как пояснила астролог, это время для завершения важных задач, самоанализа и планирования следующих шагов. Она добавила, что в этот день не стоит форсировать события или начинать новые проекты — лучше сосредоточиться на внутренней работе.

21 декабря, суббота

В субботу, 21 декабря, по словам астролога, особый день — день Зимнего солнцестояния, который отмечает не только переход от осени к зиме, но и завершение важного 12-летнего цикла. Она объяснила, что это время подведения итогов, пересмотра своих подходов и планирования будущего. Благоприятно погрузиться в себя, осмыслить достижения и сформировать новые цели. Начала этого дня стоит отложить на потом, ведь его энергия направлена на внутренние трансформации.

22 декабря, воскресенье

В воскресенье, 22 декабря, энергетика дня становится благоприятной для новых начинаний и первых шагов к реализации своих планов. Как пояснила Ания Анима, интуиция в этот день особенно обостряется, поэтому уделите время работе над собой и осмыслению своих желаний. Она добавила, что это прекрасный момент для планирования и вдохновения, которое зарядит вас на следующий период.

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