Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 23 по 29 декабря 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им гармонию в отношениях, а также на рабочем месте.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 23 по 29 декабря 2024 года.

Близнецы

Близнецы почувствуют, что удача на их стороне. Неделя принесет гармонию в отношениях, теплое внимание со стороны близких и неожиданные финансовые бонусы. В профессиональной сфере возможны интересные предложения, которые подтолкнут к росту. Главное — не упускать знаки судьбы и смело брать то, что она дает.

Лев

Львам улыбнется удача в сфере любви. Интуиция подскажет правильный путь, и отношения могут выйти на новый уровень. Одинокие ЛЬвы встретят человека, который их заинтригует. Также неделя подходит для творческих начинаний — вдохновение не подведет, а результаты будут выше ожиданий.

Козерог

Козероги будут в центре внимания, и это сыграет им на руку. В работе заметят их усилия, а в личной жизни появится повод для радости — возможно, откровенный разговор или яркая встреча. Весь мир, кажется, работает на их успех, поэтому Козерогам стоит проявить уверенность и воспользоваться всеми шансами.

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