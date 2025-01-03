Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 4-5 января 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 4-5 января — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 4-5 января 2024 года.

Близнецы

Для Близнецов выходные станут настоящим праздником вдохновения. У вас появится возможность реализовать давно задуманный проект или получить неожиданное признание ваших талантов. Не бойтесь выходить из зоны комфорта — звезды говорят, что именно там вас ждет успех.

Рак

Ракам улыбнется удача в сфере отношений. Если вы давно искали способ наладить связь с близким человеком, эти выходные идеально подойдут для искреннего разговора или совместного времяпрепровождения. Одиноким Ракам звезды пророчат интересное знакомство, которое может перерасти в нечто большее.

Козерог

Козероги почувствуют прилив финансовой удачи. Возможно, вы получите неожиданное предложение, которое укрепит ваше материальное положение. Также это отличное время для покупок: все, что вы приобретете в эти дни, будет радовать вас долгое время.

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