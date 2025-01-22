Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее до конца зимы

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых вторая половина зимы может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

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Вторая половина зимы может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие недели стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

До конца зимы Овнам стоит быть особенно внимательными в общении. Невнимательно сказанные слова или излишняя прямолинейность могут привести к недоразумениям и конфликтам. Постарайтесь проявить терпение, слушайте собеседников и избегайте поспешных выводов.

Весы

Сейчас важно уделить особое внимание своему здоровью. Переохлаждения или игнорирование первых признаков недомогания могут обернуться затяжными болезнями. Также Весам следует избегать чрезмерного эмоционального напряжения, чтобы не ухудшить общее состояние.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее в финансовых делах. Импульсивные покупки или необдуманные решения могут привести к денежным потерям. Будьте внимательны к деталям, особенно при подписании важных документов.

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