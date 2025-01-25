Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 25-26 января 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 25-26 января — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 25-26 января 2024 года.

Лев

Для Львов эти выходные станут временем настоящего отдыха и вдохновения. Возможны приятные встречи с друзьями или неожиданное романтическое знакомство, которое может стать началом чего-то большего. Также успех ждет в вопросах, связанных с финансами: вероятно, вы найдете выгодное предложение или получите неожиданный доход.

Весы

Выходные подарят Весам особое внимание со стороны окружающих. Возможно, вы окажетесь в центре интересного события или получите долгожданное признание за свои заслуги. Если вы давно планировали сделать шаг в сторону своей мечты — это идеальное время! Удача будет сопутствовать вам в любых публичных делах, переговорах и романтических инициативах.

Рыбы

Рыбам повезет в творчестве и личных отношениях. Если у вас есть творческие проекты, они принесут радость и успех, а интуиция подскажет, куда двигаться дальше. Выходные также подойдут для откровенных разговоров: они помогут наладить отношения с близкими или разрешить старые недоразумения.

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