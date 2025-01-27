Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 27 января по 2 февраля 2025 года
Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им гармонию в отношениях, а также на рабочем месте.
Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 27 января по 2 февраля 2025 года.
Рак
Неделя обещает подарить Ракам гармонию и легкость. Ваши усилия на работе наконец-то заметят, и вы можете получить неожиданное предложение или премию. А в личной жизни возможны приятные сюрпризы от близких людей, которые наполнят вашу неделю радостью.
Весы
Весов ждет удача в сфере общения. Деловые переговоры и встречи пройдут успешно, а новые знакомства могут принести полезные связи или даже открыть перспективы для роста. Не бойтесь выражать свои мысли – ваши идеи найдут отклик.
Рыбы
Для Рыб это время реализации давних планов. Звезды благоволят вашим начинаниям, особенно если они связаны с творчеством или саморазвитием. Вы почувствуете вдохновение, а поддержка окружающих поможет двигаться вперед с уверенностью.
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