Новолуние в Козероге 29 января 2025 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Козероге задает важные вопросы о наших убеждениях и действиях, заставляя задуматься, что мы несем в мир через слова и поступки. Астролог Ания Анима объясняет, как этот период помогает разобраться в себе и что делать, чтобы пройти его с пользой для внутреннего развития.

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Новолуние — это всегда символ нового начала, момент, когда один лунный цикл завершается, а другой только начинается. Однако каждое Новолуние по-своему уникально. Иногда день новой Луны проходит легко, вдохновляет на изменения и новые свершения, а иногда — как сейчас — заставляют нас остановиться, прислушаться к себе, заглянуть глубже и осознать, куда мы идем. Как объяснила астролог Ания Анима, этот момент всегда имеет особую энергетику, и каждое Новолуние приносит с собой разный отклик в нашей жизни.

Новая Луна в Козероге, соединенная с Солнцем и Меркурием в накшатре (созвездии) Шравана, — по словам астролога, это особый момент, когда Вселенная как бы задает нам вопросы: На чем основываются твои убеждения? Что ты слушаешь, а что игнорируешь? Что ты несешь в этот мир через свои мысли, слова и поступки?

Как объяснила астролог Ания Анима, этот период можно сравнить с долгой зимней ночью, когда за окном царит тишина, а внутри нас происходит важная внутренняя работа. Козерог — знак структуры, дисциплины и ответственности, и он требует серьезного подхода ко всему, что мы делаем. Но есть важный нюанс: наше стремление к логике и организованности сталкивается с эмоциональной нестабильностью и внутренними сомнениями, что затрудняет принятие решений.

Эксперт также отметила, что одним из главных вызовов этого Новолуния является то, что восходящий знак Новолуния — Близнецы, но их управитель, Меркурий, находится в Козероге. Это создает внутреннее напряжение между гибкостью ума и строгой структурированностью мышления. Дополнительно, ретроградный Марс в Близнецах не просто замедляет действия, но и направляет их внутрь, заставляя сомневаться в каждом решении. Можно чувствовать раздвоенность: с одной стороны, стремление действовать, менять что-то, а с другой — страх ошибиться и перегрузка мыслями.

Ания Анима объяснила, что эта Новая Луна может влиять на людей следующими способами: Повышенная умственная нагрузка — хочется осмыслить все сразу, но сложно прийти к четким выводам. Напряженность в общении — можно нечаянно сказать что-то резкое, а потом жалеть. Желание пересмотреть важные решения, но страх перемен. Нестабильность эмоций — в какой-то момент хочется бороться за свои идеи, а потом — спрятаться от всего мира.

Такое сочетание энергий создает ощущение, что мир стал немного тише, но в то же время напряженнее. Это непростое время для спонтанных решений, требующее осторожности и внимательности к себе и другим.

Астролог также отметила, что перед нами стоят следующие задачи:

Переосмыслить свое отношение к информации. Важно не просто поглощать все подряд, а фильтровать, выбирая только то, что действительно полезно. Научиться слушать, а не только говорить. Шравана — это накшатра слушания, поэтому важно быть внимательными к тому, что мы слышим — от людей, от мира, от себя. Контролировать эмоции, особенно в общении. Легко бросить резкое слово, которое впоследствии принесет боль, поэтому лучше сначала подумать, а потом говорить. Найти баланс между логикой и чувствами. Есть риск подавлять эмоции, пытаясь быть рациональными, но это лишь создаст внутреннее напряжение.

Как посоветовала Ания Анима, этот период идеально подходит для внутреннего замедления. Не время для поспешных решений. Если есть сомнения — лучше пока наблюдать. Важно вести дневник, планировать, анализировать. Также стоит разгружать ум и уменьшить поток лишних данных.

Эксперт подытожила, что это Новолуние — не о резких изменениях, а о внутреннем осознании. Он дает возможность навести порядок в своих мыслях и чувствах, но делает это через замедление, переосмысление и вынужденную паузу. И, как отметила Ания Анима, самое главное — этот Новолуние учит нас ответственности за свои слова, действия и мысли.

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