Календарь магнитных бурь на февраль 2025: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в последний месяц зимы метеозависимым людям — рассказываем дальше.

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По данным метеорологов, в феврале произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Когда магнитные бури ожидать в феврале 2025?

Сильная магнитная буря: 4-5, 18-19, 24 февраля

Магнитная буря средней интенсивности: 1-2, 17, 20 февраля

Слабая магнитная буря: 7-8 февраля

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

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