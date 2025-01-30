Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее в феврале 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых февраль может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

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Февраль этого года может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в предстоящем месяце стоит быть осторожнее и в чем именно.

Дева

Февраль потребует от вас повышенной внимательности в финансах и личных отношениях. Возможны неожиданные траты, а также ситуации, в которых вас могут попытаться обмануть. В работе держитесь подальше от сомнительных сделок и не давайте пустых обещаний — каждое слово будет иметь последствия.

Стрелец

В этом месяце стоит уделить особое внимание здоровью. Перегрузки, стрессы и недостаток отдыха могут сказаться на самочувствии. Кроме того, возможны конфликты с близкими: ваша категоричность и прямолинейность могут стать причиной недопонимания. Постарайтесь не поддаваться негативным эмоциям и не делать поспешных выводов.

Водолей

Февраль принесет нестабильность в эмоциональном фоне. Вам может казаться, что все идет не так, как задумано, но не стоит впадать в панику. Особенно будьте осторожны в вопросах карьеры — не принимайте важные решения на эмоциях, чтобы потом не пожалеть. Лучше отложить глобальные перемены на более благоприятное время.

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