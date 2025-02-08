Львам - любовь, Близнецам - веселье: Таро-прогноз на День святого Валентина 2025 для всех знаков

Разбираемся, кому из знаков Зодиака в чем именно повезет в День всех влюбленных 2025.

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Грядет День святого Валентина, который, для многих людей становится личной травмой, а у кого-то просто не вызывает энтузиазма, чем создает травму своему партнеру. Одним словом — нужно себя как-то радовать в такой праздник, а еще лучше — если вам просто как-то само собой повезет и не придется грустить.

Кому из знаков Зодиака крупно повезет в День святого Валентина 2025

Кому из знаков Зодиака крупно повезет в День святого Валентина 2025 Фото: Getty Images

Овен

Везение для Овнов в этот день будет заключаться в том, что они смогут избежать какой-то крупной неприятности и выйти победителем из на самой позитивной истории.

Телец

Для Тельцов везением станет отсутствие звонков или сообщений от бывших партнеров или возлюбленных, которые будут совсем нежелательными для представителей знака. К слову, кто-то может "подсыпать" вам денежек (неожиданно!).

Близнецы

Близнецы найдут способ отлично повеселиться. В Хорошей компании других холостяков или не холостяков — это уже индивидуально. Вы просто во второй раз отметите Новый год или что-то в таком роде.

Рак

Раки будут праздновать "по протоколу". Любовь и подарки. А те, кто не в паре — либо с кем-то познакомиться, либо попадет в компанию перспективных знакомств.

Лев

Львы будут наслаждаться вниманием романтического характера. С вам будут хотеть знакомиться и что-то предлагать. Есть вероятность удачного знакомтсва в День святого Валентина 2025.

Дева

Девы уйдут в легкость и вайб приятных знакомств. От вас будет исходить энергия позитива и радости — все будут хотеть с вами познакомиться. Вот так и будет выглядеть ваше везение в этот день.

Весы

О Весах вспомнят друзья или старая любовь захочет вас поздравить, а возможно, и что-то подарить. Одним словом, радостные эмоции вам в этот день будут обеспечены.

Скорпион

Скорпионам, как и Близнецам, светит перспектива веселой компании или нового знакомства (это уже именно для Скорпионов). Утро не будет казаться перспективным в этом смысле, но день и вечер могут развернуться очень интригующе.

Стрелец

Стрельцы тоже отдадут предпочтение веселой компании, независимо от наличия партнера и атмосферы внутри отношений с ним. Вы найдете, как повеселиться и отпраздновать окончание зимы, а не день Влюбленных.

Козерог

Козероги будут испытывать мягкость и сочувствие. Это притянет к вам новых партнеров, детей и животных. Ваша непривычно мягкая энергия в этот день даст вам неожиданные возможности от пространства. Запомните это состояние: возможно, вам даже понравится!

Водолей

Водолеям в День святого Валентина, скорее всего, повезет с деньгами. Это звучит не совсем ожидаемо, но другого рода везения в праздник пока не видно.

Рыбы

Рыбы будут буквально на коне. Вам точно повезет обрести романтическое знакомство и не одно предложение совместного времяпрепровождения. Вам вообще будет везти в этот день в разных сферах — не пропустите возможности!