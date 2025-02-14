Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 15-16 февраля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 15-16 февраля — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 15-16 февраля 2024 года.

Овен

Вам улыбнется удача в приключениях и развлечениях. Спонтанные планы окажутся лучшими, а энергия будет на высоте. Это отличное время для активного отдыха, поездок или участия в необычных мероприятиях, которые оставят яркие впечатления.

Весы

Вас ждут приятные встречи и интересные знакомства. Если у вас есть планы провести время в компании, все пройдет идеально: легкая атмосфера, душевные разговоры и новые связи, которые могут сыграть важную роль в будущем.

Рыбы

Удача будет на вашей стороне в вопросах отдыха и гармонии. Это идеальные выходные для того, чтобы полностью расслабиться, насладиться любимыми занятиями и восстановить внутренний баланс. Возможны неожиданные, но очень приятные моменты, которые поднимут настроение.

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