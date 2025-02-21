Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 22-23 февраля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 22–23 февраля — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 22–23 февраля 2024 года.

Телец

Тельцы будут в центре внимания, и это принесет им не только эмоциональное удовлетворение, но и приятные сюрпризы. Их лидерские качества и обаяние помогут наладить важные связи и получить выгодные предложения, как в личной, так и в профессиональной жизни.

Рак

Ракам в эти выходные повезет в области творчества и вдохновения. Возможности для самовыражения откроются перед ними, а также появится шанс реализовать давно задуманные проекты или идеи. Также не исключено везение в любви, встреча с человеком, который будет им по душе.

Скорпион

Скорпионы ощутят гармонию в отношениях с окружающими. Особенно удачным станет время для восстановления утраченных связей или решения личных вопросов, которые давно требовали внимания. В этот период они смогут почувствовать поддержку со стороны близких, что даст им силы двигаться вперед.

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