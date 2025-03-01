Календарь магнитных бурь на март 2025: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в первый месяц весны метеозависимым людям — рассказываем дальше.

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По данным метеорологов, в марте произойдет немало магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Когда магнитные бури ожидать в марте 2025?

Сильная магнитная буря: 1, 9, 26 марта

Магнитная буря средней интенсивности: 12-14 марта

Слабая магнитная буря: 15-16, 18 марта

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

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