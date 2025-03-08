Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее 9 марта 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых это воскресенье может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Это воскресенье может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 16 февраля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

В этот день важно контролировать расходы и избегать спонтанных покупок. Возможны неожиданные траты или финансовые предложения, которые на первый взгляд кажутся выгодными, но скрывают подводные камни. Не поддавайтесь на уговоры и тщательно проверяйте документы перед подписанием. Также возможны задержки в получении денег или сложные переговоры. В личных делах не стоит давать обещания, если не уверены, что сможете их выполнить.

Лев

В это воскресенье ваш эмоциональный фон будет нестабильным, и есть риск вступить в конфликты с близкими или коллегами. Вы можете почувствовать, что вас не ценят или не понимают, но не спешите высказывать претензии – есть шанс, что проблема в вашем восприятии ситуации. Будьте особенно осторожны в общении с начальством, чтобы случайно не сказануть лишнего. Завтра лучше держаться в стороне от спорных тем и больше наблюдать, чем активно действовать.

Скорпион

Ваша интуиция, на которую вы привыкли полагаться, может вас подвести. В личных и рабочих отношениях возможны недопонимания, которые приведут к ненужному напряжению. Лучше не делать резких выводов и не принимать важных решений на эмоциях. Будьте осторожны с тайнами – то, что вы хотели скрыть, может случайно выплыть наружу. Также стоит беречь здоровье: день несет риск переутомления, поэтому постарайтесь не перегружать себя лишними делами.

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