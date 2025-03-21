Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 22-23 марта 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 22–23 марта стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

Ваша энергия будет на пике, но важно направлять ее в нужное русло. Импульсивные решения, спонтанные траты или острые высказывания могут привести к неприятным последствиям. Будьте внимательны в общении с близкими – не спешите реагировать на провокации и дайте себе время обдумать слова.

Дева

Звезды советуют снизить темп и избегать переутомления. На этих выходных вам может казаться, что нужно все держать под контролем, но перегрузка делами только испортит настроение. Также возможны небольшие финансовые потери из-за невнимательности, поэтому отложите необдуманные покупки и избегайте сомнительных предложений.

Козерог

Возможны неожиданные препятствия в планах, поэтому лучше не рассчитывать на четкий сценарий выходных. Люди вокруг могут вести себя непредсказуемо, а договоренности – срываться. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так, как задумано. Гибкость и умение подстраиваться помогут вам избежать стресса.

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