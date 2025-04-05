Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 5-6 апреля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 5-6 апреля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Козерог

Козерогам звезды советуют снизить темп и не браться за все сразу. Возможны недопонимания в семье или с партнером — не стоит настаивать на своем любой ценой. Лучше отложить важные разговоры и дать себе передышку. Эмоциональное перенапряжение может повлиять на самочувствие.

Рак

Ракам стоит остерегаться переутомления. Желание угодить всем и быть полезным может сыграть злую шутку. Уделите внимание себе: лишние дела можно смело перенести. Также будьте аккуратны в тратах — импульсивные покупки могут разочаровать.

Стрелец

Для Стрельцов эти выходные могут быть эмоционально нестабильными. Не исключены спонтанные вспышки раздражения или разочарование в чем-то, что вы ожидали с воодушевлением. Старайтесь не принимать решений под влиянием эмоций и не вступать в споры — особенно с близкими.

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