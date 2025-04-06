Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 7 по 13 апреля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 7 по 13 апреля 2025 года.

Овен

Неделя будет как на заказ: дела идут легко, деньги приходят вовремя, а отношения радуют теплом и заботой. Возможны хорошие новости в работе или важное одобрение. Вам будут чаще улыбаться, приглашать, поддерживать. Главное — не сомневайтесь в себе и не бойтесь проявлять инициативу.

Весы

Удача будет на вашей стороне: энергия бьет ключом, идеи находят отклик, а нужные люди появляются в нужный момент. Могут поступить интересные предложения, финансовая ситуация стабилизируется, в личной жизни — гармония и страсть. Неделя, когда вы действительно сияете.

Водолей

Ваш труд начнет приносить реальные плоды. Могут прийти деньги, предложения, похвала или важные инсайты. В отношениях станет теплее, а в делах — спокойнее. Вы почувствуете уверенность и внутреннюю силу, которая поможет строить планы на будущее. Отличное время для стратегических шагов.

Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 7 по 13 апреля 2025 года