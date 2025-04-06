Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 7 по 13 апреля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

Related video

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 7-13 апреля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Неделя может принести суету и недопонимание. Не спешите с решениями — особенно в деньгах и документах. Проверьте все дважды. В личной жизни возможны обиды из-за невнимательности. Лучше снизить темп, заняться текущими делами и не начинать ничего нового без четкого плана.

Рак

Эмоции могут мешать здраво оценивать ситуацию. Есть риск принять чужие слова слишком близко к сердцу. В работе возможна усталость, в отношениях — недосказанность. Не замыкайтесь в себе и не стройте догадки. Лучше поговорите напрямую и выделите время на полноценный отдых.

Скорпион

Инициатива хороша, но на этой неделе — не во всем. Возможны конфликты из-за спешки или излишней уверенности. Особенно аккуратно с деньгами и обещаниями — не переоценивайте свои силы. Лучше действовать поэтапно и не идти на спор ради принципа. Тишина принесет больше пользы, чем громкие слова.

Также Фокус писал про финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 7 по 13 апреля 2025 года.