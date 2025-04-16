Будут купаться в счастье: три знака Зодиака, которым повезет до конца апреля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых вторая половина этого месяца станет удачным периодом в разных сферах жизни.

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Вторая половина этого месяца для некоторых знаков Зодиака может стать по истине счастливым периодом. Астролог Анжела Перл рассказала, кому повезет до конца апреля 2025 года.

Близнецы

До конца месяца Близнецов ждут приятные перемены, особенно в финансовой сфере. Возможны повышение дохода, удачные сделки или неожиданная поддержка. Период благоприятен для покупок, инвестиций в себя и улучшения быта. Поддержка близких даст уверенность, а интуиция подскажет верный путь. Действуйте решительно — вы на правильной дороге, и удача будет сопутствовать каждому вашему шагу.

Весы

Весам до конца месяца светит яркий карьерный рост. Вас ждут признание, похвала и, возможно, интересное предложение. Ваш креатив и уверенность произведут сильное впечатление. В это время особенно важно не упустить шанс показать себя. Подходит для старта новых проектов, переговоров, обучения и личного продвижения. Главное — не сомневайтесь в себе, ведь вы сейчас на пике своих возможностей.

Козерог

Козерогам до конца месяца особенно повезет в личной жизни. Отношения станут теплее, возможны важные признания или судьбоносные встречи. Это время для сближения, восстановления гармонии и душевных разговоров. Также возможно вдохновение, которое подтолкнет к творчеству или смене привычного уклада. Не бойтесь открыться — в ответ вы получите поддержку, заботу и ощущение настоящего уюта.

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