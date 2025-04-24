Майские счастливчики: три знака Зодиака, которым повезет в мае 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в мае 2025 года стоит ожидать успехов в разных сферах жизни. Возможен карьерный рост, укрепление отношений и финансовый успех.

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Май 2025 года принесет с собой обновление, новые возможности и долгожданные перемены. Астролог Анжела Перл рассказала, кто в предстоящем месяце будет чувствовать себя настоящим счастливчиком.

Телец

Май — это время, когда вы буквально чувствуете землю под ногами: стабильную, теплую и плодородную. В 2025 году этот месяц принесет Тельцам не только душевное спокойствие, но и очень конкретные плоды их усилий. Удача будет сопровождать вас в вопросах денег: возможно повышение зарплаты, выгодное вложение или возвращение давнего долга. Все, за что вы возьметесь с верой в себя, будет расти — как весенние всходы. В личной жизни тоже появится больше тепла: партнер проявит заботу, а одинокие Тельцы могут неожиданно встретить того самого человека.

Лев

Май зажжет в вашем сердце огонь, который невозможно будет скрыть. Все вокруг будет словно освещено вашей внутренней энергией: вы притягательны, убедительны, полны идей и желания действовать. В 2025 году именно в этом месяце Львы могут прославиться, получить признание или, наконец, услышать заветное "да". Особенно успешными окажутся выступления, презентации, творчество и все виды самовыражения. А в любви — всплеск страстей. Ваши чувства будут яркими, как майское солнце, и такими же желанными.

Козерог

После долгого подъема на вершину, вы наконец-то сможете оглянуться и увидеть, насколько далеко зашли. Май 2025 года подарит Козерогам ощущение правильного пути. Все, что связано с обучением, путешествиями, сменой окружения или новым этапом жизни, будет складываться удивительно легко. Возможны интересные предложения, новые знакомства, а также возможность подписать важные документы или начать долгожданный проект. Главное — не бояться сделать шаг навстречу переменам. Судьба будет на вашей стороне.

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