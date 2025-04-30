Календарь магнитных бурь на май 2025: самые опасные даты
Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в последний месяц весны метеозависимым людям — рассказываем дальше.
По данным метеорологов, в мае произойдет немало магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.
Когда магнитные бури ожидать в мае 2025?
- Сильная магнитная буря: 5-7 мая.
- Магнитная буря средней интенсивности: 2, 18-20, 28 мая.
- Слабая магнитная буря: 10, 21 мая.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Как минимизировать влияние магнитных бурь?
Чтобы легче перенести дни повышенной геомагнитной активности, рекомендуется:
- следить за режимом сна — полноценный отдых поможет организму справиться с нагрузками;
- пить больше воды — это способствует нормализации обмена веществ;
- ограничить стресс — избегайте перенапряжения и выделяйте время на отдых;
- отказаться от алкоголя и кофеина — они могут усилить головные боли и скачки давления;
- больше гулять на свежем воздухе — умеренная физическая активность помогает стабилизировать состояние.
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