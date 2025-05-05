Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 5 по 11 мая 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 5-11 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Весы

На этой неделе Весы могут столкнуться с внутренним беспокойством и разбросанностью. Много дел, идей и разговоров — но сложно сосредоточиться и довести что-то до конца. Это может привести к ошибкам в документах, забывчивости, срывам договоренностей. Постарайтесь замедлиться и расставить приоритеты: что действительно важно сейчас?

Также будьте аккуратны в общении. Ваша прямота может задеть собеседника, даже если вы этого не хотели. Лучше избегать острых тем и ненужной критики. В личных отношениях возможны недопонимания — не торопитесь с выводами.

Скорпион

Для Скорпионов неделя может оказаться эмоционально напряженной. Вас может потянуть в прошлое — к людям, ситуациям, воспоминаниям, которые уже пора отпустить. Важно не поддаваться желанию все контролировать и не искать скрытые смыслы там, где их нет. Паранойя и ревность могут испортить как рабочие моменты, так и личные отношения.

Также стоит быть внимательнее к здоровью — особенно к сну, нервной системе и иммунитету. Слишком много стресса накопилось, и организму нужен отдых. Даже один день без перегрузок поможет вам восстановиться и увидеть все в другом свете.

Водолей

Водолеям стоит быть осторожнее с обещаниями и планами. На этой неделе многое может пойти не так, как ожидалось — не из-за чьей-то вины, а просто из-за обстоятельств. Будьте готовы к изменениям, не цепляйтесь за жесткий график и не расстраивайтесь, если кто-то не сдержал слово. Гибкость — ваш ключ к спокойствию сейчас.

Финансовые вопросы требуют особого внимания. Не лучший момент для крупных покупок или рискованных вложений. Также важно не поддаваться импульсивным желаниям — как в деньгах, так и в любви. Если сомневаетесь — сделайте паузу.

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