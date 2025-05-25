Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 мая 2025 года

Скорее всего, часть ваших планов сегодня изменится. Не сопротивляйтесь. Спонтанность даст новое, если не попытаетесь подстроить все под вчерашние схемы.

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Овен

Если почувствуете желание отступить — не сопротивляйтесь. Это не слабость, а перезагрузка. День подскажет: не каждую ситуацию нужно доводить до финала.

Телец

Ваша сила сегодня — в умении не спешить. Люди могут ждать активности, но тишина, которую вы себе позволите, даст больше, чем десяток разговоров.

Близнецы

Паузы в общении не требуют объяснений. Если вы замолчите — это будет не уход, а способ побыть с собой. Уважайте это право — и свое, и чужое.

Рак

Привычка заботиться — не повод перегружать себя. Отношения, в которых вы единственный источник тепла, сегодня стоит оставить на паузе.

Лев

Вы многое сможете, если не станете доказывать это. Искренность будет сильнее эффекта. Лучше не сверкайте — а просто будьте там, где это по-настоящему важно.

Дева

Скорее всего, часть ваших планов сегодня изменится. Не сопротивляйтесь. Спонтанность даст новое, если не попытаетесь подстроить все под вчерашние схемы.

Весы

Тонкий баланс легко нарушить, если игнорировать себя. Желание угодить всем приведет к усталости. Выбирайте не компромисс, а честность.

Скорпион

Вы не обязаны быть вдохновляющим примером каждый день. Разрешите себе просто быть. Внутренний голос подскажет: тихая сила — тоже сила.

Стрелец

Слишком сильная эмпатия может сегодня утомить. Тонкая грань между сочувствием и растворением — держите ее. Свое спокойствие — не эгоизм, а ресурс.

Козерог

Если захочется замедлиться — не ищите для этого причин. День сам просит остановки. Отказ от контроля вернет то, что потерялось в спешке.

Водолей

Сегодняшние эмоции лучше не делить на "плохие" и "правильные". Все, что поднимается, что-то очищает. Дайте чувствам пройти, не раздувая их.

Рыбы

Наблюдение за деталями принесет больше, чем участие. Не включайтесь туда, где нужно просто посмотреть и понять. Сегодня ясность родится не в действии.

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