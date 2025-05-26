Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 года

Неделя потребует финансовой дисциплины. Возможны незапланированные расходы, но вы сможете их быстро перекрыть, если не растратите ресурсы в начале.

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Неделя с 26 мая по 1 июня для многих знаков Зодиака будет насыщенной в финансовом плане. Астролог Анжела Перл рассказала, какие финансовые неожиданности звезды готовят нам в ближайшие дни.

Овен

Неделя сулит дополнительный доход или удачную сделку. Будьте внимательны к предложениям — среди них может скрываться действительно выгодное.

Телец

Финансы стабилизируются, но лучше не расслабляться. Мелкие траты подкрадутся незаметно. Удержите баланс между «хочу» и «нужно».

Близнецы

Появится идея, как монетизировать старый навык. Не упускайте шанс — это может перерасти в стабильный доход. Главное — не бросать на полпути.

Рак

Ваше терпение начнёт окупаться. Возможно возвращение долгов или предложение, которое раньше казалось недоступным. Действуйте уверенно.

Лев

Харизма работает на кошелёк. Удачное время для переговоров о повышении или новых проектах. Главное — не переоцените свои силы при расчётах.

Дева

Планирование — ваш спасательный круг. Перепроверьте все счета и условия. Неделя благоприятна для расчётов, сбережений и корректировки бюджета.

Весы

Финансовые колебания возможны, но они не выбьют вас из колеи. Не вкладывайтесь в сомнительные схемы, как бы заманчиво они ни звучали.

Скорпион

Неделя потребует финансовой дисциплины. Возможны незапланированные расходы, но вы сможете их быстро перекрыть, если не растратите ресурсы в начале.

Стрелец

Появится шанс на дополнительный заработок — особенно если не побоитесь выйти из зоны комфорта. Деньги пойдут за вашей инициативой.

Козерог

Ваш расчётливый подход даст результат. Возможны выплаты, которые долго откладывались. Подумайте, как их приумножить, а не просто потратить.

Водолей

Нестандартное мышление принесёт прибыль. Идея, которую давно откладывали, может выстрелить. Главное — не бояться сделать первый шаг.

Рыбы

Неделя подойдёт для тихих, но точных решений. Не время для спешки или крупных трат. Слушайте интуицию — она выведет к деньгам безопасным путём.

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