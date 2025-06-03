Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее в июне 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых первый месяц лета может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

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Первый месяц лета 2025 года может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в июне стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

Июнь принесет вам волну энергии и желание немедленно воплощать в жизнь свежие идеи. Однако стоит помнить, что не все возможности этого месяца будут одинаково перспективными. Опасность в том, что на фоне энтузиазма вы можете упустить важные детали или переоценить собственные силы. Особую осторожность проявите в финансовых вопросах и при заключении сделок: сейчас велик риск недооценить последствия или попасть под влияние манипуляторов. Не стесняйтесь просить совет у более опытных коллег или друзей — это поможет избежать ненужных ошибок.

Дева

Для вас июнь станет месяцем, когда важно особенно беречь свои силы и внимательно следить за состоянием здоровья. Переутомление или игнорирование сигналов организма могут привести к снижению иммунитета и ухудшению общего самочувствия. В профессиональной сфере не стоит брать на себя слишком много: не все обещания, данные в этом месяце, будут выполнимы в срок. В общении с окружающими проявите бдительность — есть вероятность столкнуться с неискренними людьми или стать мишенью для сплетен. Сохраняйте внутреннюю устойчивость и доверяйте прежде всего собственному чутью.

Козерог

Июнь разбудит в вас тягу к новым впечатлениям, путешествиям и экспериментам. Это отличное время для расширения горизонтов, но при этом стоит быть особенно осмотрительными. Не поддавайтесь порывам вложить деньги в сомнительные предприятия или доверять незнакомым людям — сейчас слишком легко стать жертвой обмана. В рабочих вопросах избегайте острых высказываний и излишней категоричности: конфликт с руководством или коллегами может испортить репутацию. Лучше сосредоточьтесь на планомерной работе и укреплении старых связей — это принесет куда больше пользы.

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