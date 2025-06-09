Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 9 по 15 июня 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 9 по 15 июня 2025 года.

Телец

Выходные подарят вам ощущение комфорта и радости. Возможна приятная встреча или событие, которое давно откладывалось. Хорошее время для шопинга — велика вероятность найти именно то, что нужно, по выгодной цене. Отношения с близкими порадуют теплом и искренностью. А если решите выбраться на природу или устроить семейный ужин — получите настоящий заряд положительных эмоций.

Весы

На этих выходных удача будет на вашей стороне в вопросах общения и знакомств. Легкость в словах, обаяние и природное чувство такта помогут наладить нужные контакты и даже начать перспективные отношения. Появится шанс завести новые дружеские связи или наладить старые. Удачное время для участия в мероприятиях, походов в гости или романтических свиданий. Открытость миру принесет неожиданные подарки.

Стрелец

Грядущие выходные обещают вдохновить вас на новые идеи и приключения. Отличное время для путешествий, даже самых коротких, или для активного отдыха. Все, что связано с движением и новыми впечатлениями, принесет радость и зарядит энергией. Велика вероятность приятных сюрпризов в дороге или во время общения с новыми людьми. Главное — не сидеть дома и позволить себе спонтанность.

Также Фокус писал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 июня 2025 года.