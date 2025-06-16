Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 16 по 22 июня 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 16 по 22 июня 2025 года.

Близнецы

Неделя обещает Близнецам успех сразу на нескольких фронтах. В работе вас заметят и оценят, возможен шаг вверх или выгодное предложение. В любви — всплеск страсти или яркое знакомство. Важно быть открытым к переменам и не стесняться проявлять инициативу. Финансово тоже возможны бонусы — неделя подходит для уверенных вложений и покупок.

Рак

У Раков начинается период свежих идей и нестандартных решений, которые приведут к реальному результату. Все, что раньше казалось "слишком смелым", на этой неделе начнет приносить дивиденды. Возможен творческий прорыв, признание или денежное поощрение. А еще — знакомство с человеком, который вдохновит и усилит веру в себя.

Водолей

Водолеи почувствуют внутреннюю легкость, а вместе с ней придут и внешние события. Неделя благоприятна для личных встреч, переговоров и восстановления связей. Возможен неожиданный комплимент от судьбы — старый друг, выгодное предложение или приятная покупка. Интуиция усилится, и если довериться ей, можно получить больше, чем ожидалось.

Также Фокус писал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 16 по 22 июня 2025 года.