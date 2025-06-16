Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 16 по 22 июня 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 16-22 июня стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

На первый взгляд все будет складываться спокойно, но именно это может усыпить бдительность. Финансовые авантюры, спонтанные траты или необдуманные сделки могут обернуться потерями. В отношениях возможны мелкие недоразумения из-за недосказанности. Лучше все прояснять сразу и не строить догадок. Сосредоточьтесь на стабильности и деталях.

Телец

Вас потянет на новые идеи и быстрые решения, но звезды советуют придержать темп. Велика вероятность перегрузить себя лишними задачами или влезть в чужие конфликты. В общении стоит избегать острых слов — они могут быть поняты не так, как вы ожидали. Берегите энергию и не обещайте больше, чем можете выполнить — особенно себе.

Скорпион

Ваше настроение будет меняться резко, а вместе с ним — тон общения. Важно не позволить эмоциям диктовать решения, особенно в финансах и личной жизни. Порыв потратить деньги или поставить ультиматум партнеру может привести к нежелательным последствиям. Неделя потребует самодисциплины — будьте внимательны к себе и к тем, кто рядом.

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