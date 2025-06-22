Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 23 по 29 июня 2025 года

Флирт оживит даже самый скучный день. Вы будете в центре внимания — используйте это. В паре — время для легкости, а не серьезных разборов.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 23 по 29 июня 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

В отношениях вспыхнет искра — главное, не тушите ее своим упрямством. Одиноким стоит присмотреться к тем, кто давно рядом, но все еще не замечен.

Телец

Чувства требуют внимания. Не держите эмоции в себе — честный разговор многое расставит по местам. Возможна романтика с неожиданного направления.

Близнецы

Флирт оживит даже самый скучный день. Вы будете в центре внимания — используйте это. В паре — время для легкости, а не серьезных разборов.

Рак

Неделя о заботе и тепле. Кто-то рядом особенно нуждается в вашем внимании. Одиноким Ракам судьба готовит нежное, но важное знакомство.

Лев

Вы будете буквально притягивать взгляды. Главное — не играть с чужими чувствами. В отношениях — шанс вернуть страсть, если вспомнить, зачем все начиналось.

Дева

Оставьте контроль и просто наслаждайтесь моментом. Даже небольшое проявление чувств от вас будет воспринято с благодарностью. Время доверять больше.

Весы

Неделя про баланс. Не стоит все брать на себя — чувства требуют взаимности. Одинокие Весы могут встретить того, кто думает так же, как вы.

Скорпион

Откровенность — ваш союзник. Если давно что-то копилось — самое время поговорить. Одиноким стоит быть внимательнее к тем, кто интересуется вами.

Стрелец

Любовь может подкрасться там, где шумно и весело. В паре не помешает совместное приключение — оно сблизит. Главное — не терять легкость.

Козерог

Спокойствие и доверие станут основой недели. Не стоит торопить события — все сложится лучше, чем вы рассчитывали. Одиноким — знак придет вскоре.

Водолей

Сюрпризы в личной жизни возможны, но они принесут радость. Проявите спонтанность — партнер оценит. Одиноким — удачное время для нового начала.

Рыбы

Мечты станут ближе к реальности, если перестанете идеализировать. Уважайте себя — и тогда отношения, старые или новые, зазвучат в нужном ритме.

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