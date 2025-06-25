Июльские счастливчики: три знака Зодиака, которым повезет в июле 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в июле 2025 года стоит ожидать успехов в разных сферах жизни. Возможен карьерный рост, укрепление отношений и финансовый успех.

Related video

Июль 2025 года принесет с собой обновление, новые возможности и долгожданные перемены. Астролог Анжела Перл рассказала, кто в предстоящем месяце будет чувствовать себя настоящим счастливчиком.

Телец

Июль — ваш месяц силы. Вы почувствуете, что возвращаетесь к прежней версии себя, наполнитесь обаянием, уверенностью и магнитизмом. Удача улыбнётся в любви: даже лёгкий флирт может перерасти в нечто серьёзное. Тельцы, занятые в творческих профессиях, получат шанс блистать — не упустите возможность заявить о себе. Деньги тоже потекут в руки, если не побоитесь рисковать разумно.

Рак

Сезон Рака даёт вам главный бонус — внутреннюю опору и ощущение, что всё встаёт на свои места. В первой половине месяца возможны важные решения, касающиеся семьи, дома или перемен в личной жизни. Поддержка от близких людей, тёплые признания, предложения — всё это может случиться спонтанно, но вовремя. А ещё — идеальное время для зачатия или начала нового семейного этапа.

Водолей

Вас ждёт удача в путешествиях, обучении и новых знакомствах. Июль подарит вам лёгкость, вдохновение и много случайных, но счастливых поворотов. Особенно повезёт тем, кто ищет возможности для роста: поступление, переезд, новые деловые партнёры — всё складывается удачно. Главное — не сидеть на месте и говорить «да» даже незапланированным авантюрам.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет на работе летом 2025 года.