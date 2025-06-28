Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее в июле 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых июль 2025 может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

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Второй месяц лета 2025 года может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в июле стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

В июле Ракам стоит быть особенно внимательными к своим финансам. Месяц может подбросить соблазны — спонтанные покупки, сомнительные инвестиции или предложения "легких" денег. Все это может обернуться потерями. Также важно избегать переутомления: стремясь успеть все и везде, вы рискуете потратить энергию впустую. Не беритесь за десятки задач одновременно — сейчас особенно важно сосредоточиться на главном и доводить начатое до конца. Меньше суеты — больше пользы.

Дева

Для Дев июль — месяц, когда внутренний баланс может легко нарушиться. Возможны конфликты с близкими из-за денег, непредвиденные траты или задержки выплат. Не стоит полагаться на чужие обещания — лучше самостоятельно контролировать важные финансовые и бытовые вопросы. Также осторожность не помешает в романтической сфере: красивыми словами в этом месяце легко ввести вас в заблуждение. Доверяйте не словам, а поступкам, и старайтесь не идеализировать окружающих.

Рыбы

Рыбам в июле важно соблюдать меру — особенно в работе и в требованиях к себе. Перегрузки, желание все держать под контролем и стремление быть лучшими во всем могут привести к эмоциональному выгоранию. Не стоит гнаться за результатами любой ценой: это не тот месяц, когда переработки окупятся. Кроме того, возможны неожиданные изменения в рабочих планах или конфликты с руководством. Сохраняйте гибкость, не рубите с плеча и найдите время для восстановления — без этого двигаться вперед будет сложно.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет с деньгами в июле 2025 года.